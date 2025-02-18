Хинштейн пообещал лично разобраться в конфликте медиков и ветерана

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заверил, что лично встретится с бригадой скорой помощи, которую лишили надбавок за неоказание помощи ветерану Великой Отечественной войны Евгению Будкину. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.
«Готов лично разобраться в ситуации. В ближайшее время встречусь с сотрудниками скорой помощи. Также приглашу дочь ветерана, чтобы услышать все точки зрения», — написал Хинштейн в telegram-канале. Он подчеркнул, что медработники написали ему множество обращений, в которых выразили недоверие к результатам служебной проверки.
Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Будкин упал ночью и не смог встать. У дочери не получилось ему помочь. Тогда она вызвала бригаду скорой помощи, однако медики, по словам женщины, отказались поднимать фронтовика и вели себя без уважения к его возрасту. После этого сотрудников скорой помощи наказали лишением надбавок.
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