18 февраля 2025

Мэр Нижнего Тагила анонсировал уникальный театральный проект. Видео

В Нижнем Тагиле пройдет «Театр горожан»
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Владислав Пинаев пообещал решить проблему театралов с транспортом
Владислав Пинаев пообещал решить проблему театралов с транспортом Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) впервые в регионе реализуют проект «Театр горожан», когда вместо актеров спектакль выходят отыгрывать его зрители. Этим поделился мэр города Владислав Пинаев после первой встречи с сотрудниками Нового молодежного театра.

«Актеры вернулись в родные стены и продолжили творческий процесс. У них множество планов и проектов, впереди — две премьеры. Театр готовится к большому фестивалю в рамках лаборатории по современной драматургии с участием молодых режиссеров Затеяли первый в Свердловской области проект „Театр горожан“», — написал Пинаев на свой странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме этого, градоначальник ответил на вопросы сотрудников театра. Они пожаловались Владиславу Пинаеву на трудности добраться до дома после вечерних спектаклей. Мэр им пообещал найти компромисс с компанией-перевозчиком и оценить экономическую возможность изменить для этого график движения.

Театр стал новым после реконструкции, которая завершилась в конце прошлого года. На полномасштабный ремонт и обновление помещений понадобилось два года. После всех работ театр получил обновленный зрительный зал, свет и звук. Тагильский мэр тогда заявлял, что храм культуры отпраздновал свой второй день рождения.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) впервые в регионе реализуют проект «Театр горожан», когда вместо актеров спектакль выходят отыгрывать его зрители. Этим поделился мэр города Владислав Пинаев после первой встречи с сотрудниками Нового молодежного театра. «Актеры вернулись в родные стены и продолжили творческий процесс. У них множество планов и проектов, впереди — две премьеры. Театр готовится к большому фестивалю в рамках лаборатории по современной драматургии с участием молодых режиссеров Затеяли первый в Свердловской области проект „Театр горожан“», — написал Пинаев на свой странице в соцсети «ВКонтакте». Кроме этого, градоначальник ответил на вопросы сотрудников театра. Они пожаловались Владиславу Пинаеву на трудности добраться до дома после вечерних спектаклей. Мэр им пообещал найти компромисс с компанией-перевозчиком и оценить экономическую возможность изменить для этого график движения. Театр стал новым после реконструкции, которая завершилась в конце прошлого года. На полномасштабный ремонт и обновление помещений понадобилось два года. После всех работ театр получил обновленный зрительный зал, свет и звук. Тагильский мэр тогда заявлял, что храм культуры отпраздновал свой второй день рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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