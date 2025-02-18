В Нижнем Тагиле (Свердловская область) впервые в регионе реализуют проект «Театр горожан», когда вместо актеров спектакль выходят отыгрывать его зрители. Этим поделился мэр города Владислав Пинаев после первой встречи с сотрудниками Нового молодежного театра.
«Актеры вернулись в родные стены и продолжили творческий процесс. У них множество планов и проектов, впереди — две премьеры. Театр готовится к большому фестивалю в рамках лаборатории по современной драматургии с участием молодых режиссеров Затеяли первый в Свердловской области проект „Театр горожан“», — написал Пинаев на свой странице в соцсети «ВКонтакте».
Кроме этого, градоначальник ответил на вопросы сотрудников театра. Они пожаловались Владиславу Пинаеву на трудности добраться до дома после вечерних спектаклей. Мэр им пообещал найти компромисс с компанией-перевозчиком и оценить экономическую возможность изменить для этого график движения.
Театр стал новым после реконструкции, которая завершилась в конце прошлого года. На полномасштабный ремонт и обновление помещений понадобилось два года. После всех работ театр получил обновленный зрительный зал, свет и звук. Тагильский мэр тогда заявлял, что храм культуры отпраздновал свой второй день рождения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!