18 февраля 2025

Мобилизованный челябинец вернулся с СВО, узнав о смерти матери своих детей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лантратова Яна у Мубаракова Рафаила. Челябинск
Депутат Госдумы Яна Лантратова объезжает челябинских участников СВО перед Днем защитника Отечества Фото:

Житель челябинского поселка Красногорский вернулся домой, узнав о смертельной болезни жены. Вопрос о том, чтобы отец двоих детей смог остаться с сыном и дочерью, планирует решить депутат Госдумы Яна Лантратова, передает корреспондент URA.RU.

Рафаил ушел на фронт по мобилизации осенью 2022 года, служил механиком-водителем, был награжден медалью «Участник СВО». В июле 2024 года мужчина узнал о болезни супруги и получил отпуск. Приехав домой, похоронил жену и остался с сыном и дочерью.

Вопрос с увольнением из армии Рафаила до сих пор открыт. Между тем, как без него жить в частном доме с печным отоплением двум детям 13 и 14 лет? Бабушки и дедушки уже в солидном возрасте, и в силу этого не могут в должной степени опекать внуков.

«Президент включил меня в группу по работе с семьями участников СВО. Попробую переговорить в Минобороны по вашей ситуации», — пообещала приехавшая в гости депутат Лантратова.

Также она вручила семье подарки. Дети получили по современному смартфону с наушниками, а также ноутбук. Он пригодится им для занятий в школе.

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Житель челябинского поселка Красногорский вернулся домой, узнав о смертельной болезни жены. Вопрос о том, чтобы отец двоих детей смог остаться с сыном и дочерью, планирует решить депутат Госдумы Яна Лантратова, передает корреспондент URA.RU. Рафаил ушел на фронт по мобилизации осенью 2022 года, служил механиком-водителем, был награжден медалью «Участник СВО». В июле 2024 года мужчина узнал о болезни супруги и получил отпуск. Приехав домой, похоронил жену и остался с сыном и дочерью. Вопрос с увольнением из армии Рафаила до сих пор открыт. Между тем, как без него жить в частном доме с печным отоплением двум детям 13 и 14 лет? Бабушки и дедушки уже в солидном возрасте, и в силу этого не могут в должной степени опекать внуков. «Президент включил меня в группу по работе с семьями участников СВО. Попробую переговорить в Минобороны по вашей ситуации», — пообещала приехавшая в гости депутат Лантратова. Также она вручила семье подарки. Дети получили по современному смартфону с наушниками, а также ноутбук. Он пригодится им для занятий в школе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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