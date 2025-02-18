Мобилизованный челябинец вернулся с СВО, узнав о смерти матери своих детей. Видео

19 февраля 2025 в 11:30 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Яна Лантратова объезжает челябинских участников СВО перед Днем защитника Отечества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель челябинского поселка Красногорский вернулся домой, узнав о смертельной болезни жены. Вопрос о том, чтобы отец двоих детей смог остаться с сыном и дочерью, планирует решить депутат Госдумы Яна Лантратова, передает корреспондент URA.RU. Рафаил ушел на фронт по мобилизации осенью 2022 года, служил механиком-водителем, был награжден медалью «Участник СВО». В июле 2024 года мужчина узнал о болезни супруги и получил отпуск. Приехав домой, похоронил жену и остался с сыном и дочерью. Вопрос с увольнением из армии Рафаила до сих пор открыт. Между тем, как без него жить в частном доме с печным отоплением двум детям 13 и 14 лет? Бабушки и дедушки уже в солидном возрасте, и в силу этого не могут в должной степени опекать внуков. «Президент включил меня в группу по работе с семьями участников СВО. Попробую переговорить в Минобороны по вашей ситуации», — пообещала приехавшая в гости депутат Лантратова. Также она вручила семье подарки. Дети получили по современному смартфону с наушниками, а также ноутбук. Он пригодится им для занятий в школе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель челябинского поселка Красногорский вернулся домой, узнав о смертельной болезни жены. Вопрос о том, чтобы отец двоих детей смог остаться с сыном и дочерью, планирует решить депутат Госдумы Яна Лантратова, передает корреспондент URA.RU. Рафаил ушел на фронт по мобилизации осенью 2022 года, служил механиком-водителем, был награжден медалью «Участник СВО». В июле 2024 года мужчина узнал о болезни супруги и получил отпуск. Приехав домой, похоронил жену и остался с сыном и дочерью. Вопрос с увольнением из армии Рафаила до сих пор открыт. Между тем, как без него жить в частном доме с печным отоплением двум детям 13 и 14 лет? Бабушки и дедушки уже в солидном возрасте, и в силу этого не могут в должной степени опекать внуков. «Президент включил меня в группу по работе с семьями участников СВО. Попробую переговорить в Минобороны по вашей ситуации», — пообещала приехавшая в гости депутат Лантратова. Также она вручила семье подарки. Дети получили по современному смартфону с наушниками, а также ноутбук. Он пригодится им для занятий в школе.