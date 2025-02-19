Экс-чиновник не смог обжаловать увольнение из-за утраты доверия

Бывшему руководителю центра закупок Пермского края не удалось поменять основание для увольнения. Ранее прокуратура потребовала экс-чиновника покинуть должность в связи с утратой доверия, но он хотел уйти по собственному желанию. Об этом сообщили на сайте ведомства.
«Не согласившись с фактом увольнения чиновника по собственному желанию, прокурор обратился в суд. Судебная коллегия вынесла решение об изменении формулировки и основания для увольнения, указав на утрату доверия», — сказано на сайте краевой прокуратуры. Бывший чиновник пытался обжаловать это решение в Седьмом кассационном суде, но его оставили без изменения.
Уточняется, что руководителя центра закупок уволили из-за заключения госконтрактов с компаниями, которыми руководили его знакомые. Сумма договоров составила более 650 млн рублей.
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