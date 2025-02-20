Назван топ популярных отелей Перми

«Яндекс Путешествия» подвели итоги премии «Приятно оставаться», которая проводилась среди отелей страны. Лучшими гостиницами в Перми стали CityStar, AquarelleHotel, Apri Hotel Perm City Center и Aura City Hotel, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
«По итогам 2024 года в список лучших попали гостиницы, которые востребованы у путешественников и демонстрируют отличный уровень сервиса. В их числе — отели, расположенные в Перми, включая City Star, Aquarelle Hotel, Apri Hotel Perm City Center и Aura City Hotel», — рассказали в «Яндекс Путешествиях».
Уточняется, что все победители премии имеют рейтинг на ниже 4,5 баллов из 5, долю негативных отзывов меньше 5% и достаточное количество бронирований. По всей стране лучшими признаны 751 отеля из 66 регионов России. Среди победителей также есть глэмпинги, гостевые дома, хостелы, санатории и отели без звезд. Премия проводится ежегодно. Ее цель — сделать сферу гостеприимства прозрачнее и помочь гостям выбрать место для проживания во время путешествий и командировок.
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