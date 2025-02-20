Назван топ популярных отелей Перми

Яндекс Путешествия: четыре пермских отеля вошли в рейтинг лучших в стране
© Служба новостей «URA.RU»
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Четыре пермские гостиницы стали победителями всероссийского рейтинга
Четыре пермские гостиницы стали победителями всероссийского рейтинга Фото:

«Яндекс Путешествия» подвели итоги премии «Приятно оставаться», которая проводилась среди отелей страны. Лучшими гостиницами в Перми стали CityStar, AquarelleHotel, Apri Hotel Perm City Center и Aura City Hotel, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

«По итогам 2024 года в список лучших попали гостиницы, которые востребованы у путешественников и демонстрируют отличный уровень сервиса. В их числе — отели, расположенные в Перми, включая City Star, Aquarelle Hotel, Apri Hotel Perm City Center и Aura City Hotel», — рассказали в «Яндекс Путешествиях».

Уточняется, что все победители премии имеют рейтинг на ниже 4,5 баллов из 5, долю негативных отзывов меньше 5% и достаточное количество бронирований. По всей стране лучшими признаны 751 отеля из 66 регионов России. Среди победителей также есть глэмпинги, гостевые дома, хостелы, санатории и отели без звезд. Премия проводится ежегодно. Ее цель — сделать сферу гостеприимства прозрачнее и помочь гостям выбрать место для проживания во время путешествий и командировок.

Ранее URA.RU рассказало о лучших небольших горнолыжных комплексах Пермского края. Все они расположены в радиусе 50 километров от региональной столицы.

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«Яндекс Путешествия» подвели итоги премии «Приятно оставаться», которая проводилась среди отелей страны. Лучшими гостиницами в Перми стали CityStar, AquarelleHotel, Apri Hotel Perm City Center и Aura City Hotel, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. «По итогам 2024 года в список лучших попали гостиницы, которые востребованы у путешественников и демонстрируют отличный уровень сервиса. В их числе — отели, расположенные в Перми, включая City Star, Aquarelle Hotel, Apri Hotel Perm City Center и Aura City Hotel», — рассказали в «Яндекс Путешествиях». Уточняется, что все победители премии имеют рейтинг на ниже 4,5 баллов из 5, долю негативных отзывов меньше 5% и достаточное количество бронирований. По всей стране лучшими признаны 751 отеля из 66 регионов России. Среди победителей также есть глэмпинги, гостевые дома, хостелы, санатории и отели без звезд. Премия проводится ежегодно. Ее цель — сделать сферу гостеприимства прозрачнее и помочь гостям выбрать место для проживания во время путешествий и командировок. Ранее URA.RU рассказало о лучших небольших горнолыжных комплексах Пермского края. Все они расположены в радиусе 50 километров от региональной столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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