14 февраля 2025

В ХМАО у горящего кафе обрушилась кровля. Видео

В Нефтеюганске загорелось кафе
© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь раскинулся на площади в 800 квадратных метров на пожаре в кафе в Нефтеюганске
Огонь раскинулся на площади в 800 квадратных метров на пожаре в кафе в Нефтеюганске Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) у горящего кафе обрушилась кровля. Пожар возник в Нефтеюганске, сообщает ГУ МЧС России. 

«В Нефтеюганске горит одноэтажное здание на 800 квадратах. Кровля обрушилась на 100 квадратах», — рассказали в telegram-канале МЧС. 

К тушении пожара участвуют 23 специалиста и шесть единиц техники. На данный момент пожарным удалось локализовать пожар и предотвратить распространение огня. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) сгорел дом семьи участника СВО. Пожар повредил здание настолько сильно, что оно стало непригодным для жилья.

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В Нефтеюганске (ХМАО) у горящего кафе обрушилась кровля. Пожар возник в Нефтеюганске, сообщает ГУ МЧС России.  «В Нефтеюганске горит одноэтажное здание на 800 квадратах. Кровля обрушилась на 100 квадратах», — рассказали в telegram-канале МЧС.  К тушении пожара участвуют 23 специалиста и шесть единиц техники. На данный момент пожарным удалось локализовать пожар и предотвратить распространение огня.  Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) сгорел дом семьи участника СВО. Пожар повредил здание настолько сильно, что оно стало непригодным для жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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