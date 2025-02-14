Огонь раскинулся на площади в 800 квадратных метров на пожаре в кафе в Нефтеюганске
В Нефтеюганске (ХМАО) у горящего кафе обрушилась кровля. Пожар возник в Нефтеюганске, сообщает ГУ МЧС России.
«В Нефтеюганске горит одноэтажное здание на 800 квадратах. Кровля обрушилась на 100 квадратах», — рассказали в telegram-канале МЧС.
К тушении пожара участвуют 23 специалиста и шесть единиц техники. На данный момент пожарным удалось локализовать пожар и предотвратить распространение огня.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) сгорел дом семьи участника СВО. Пожар повредил здание настолько сильно, что оно стало непригодным для жилья.
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