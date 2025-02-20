Полпред Жога «перезапустил» патриотический форум в Миассе. Фото, видео

Артем Жога придал новый импульс дискуссии прозводителей продукции для СВО
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Открытие форума "Патриоты Урала". Челябинск, Алексей Текслер, артем жога, Максим Шоломов
Уральский полпред Артем Жога вынужден был придать дополнительный импульс форуму в Миассе Фото:

Представитель президента в УрФО Артем Жога был вынужден прервать выступление замглавы исполкома «Народного фронта» Бориса Подольного на форуме «Патриоты Урала» в Миассе, передает корреспондент URA.RU. Это сломало размеренное течение мероприятия и оживило дискуссию.

«Почему все производители стоят у своих стендов, а не здесь? Мне в личку пишут очень много вопросов: как продвинуть, как найти, про финансовое развитие. Специально пригласили техсовет „Народного фронта“, чтобы вы задали эти вопросы. Мы теряем смысл форума. Кто-то меня слышит, кто у своих столов стоит? Мы туда не пойдем, приходите вы сюда», — заявил Жога, забрав микрофон у Подольного.

После этого дискуссия резко оживилась. Участники форума начали подтягиваться к сцене, а места у столов и стендов опустели.

Форум «Патриоты Урала» начался 20 февраля. Форум открыл полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, назвав Уральский федеральный округ «кузней добра, тепла и человечности». Всего в Миассе собрались 350 волонтеров, изобретателей и участников СВО. На автозаводе «Урал» в Челябинской области также расположилась выставка последних достижений оборонной промышленности российских предприятий: жроны, техника, шлемы, средства бронезащиты, холодное оружие и многое другое.

Стенды форума "Патриоты Урала"
После обращения полпреда стенды опустели и началась настоящая дискуссия
Фото:

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Представитель президента в УрФО Артем Жога был вынужден прервать выступление замглавы исполкома «Народного фронта» Бориса Подольного на форуме «Патриоты Урала» в Миассе, передает корреспондент URA.RU. Это сломало размеренное течение мероприятия и оживило дискуссию. «Почему все производители стоят у своих стендов, а не здесь? Мне в личку пишут очень много вопросов: как продвинуть, как найти, про финансовое развитие. Специально пригласили техсовет „Народного фронта“, чтобы вы задали эти вопросы. Мы теряем смысл форума. Кто-то меня слышит, кто у своих столов стоит? Мы туда не пойдем, приходите вы сюда», — заявил Жога, забрав микрофон у Подольного. После этого дискуссия резко оживилась. Участники форума начали подтягиваться к сцене, а места у столов и стендов опустели. Форум «Патриоты Урала» начался 20 февраля. Форум открыл полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, назвав Уральский федеральный округ «кузней добра, тепла и человечности». Всего в Миассе собрались 350 волонтеров, изобретателей и участников СВО. На автозаводе «Урал» в Челябинской области также расположилась выставка последних достижений оборонной промышленности российских предприятий: жроны, техника, шлемы, средства бронезащиты, холодное оружие и многое другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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