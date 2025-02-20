Полпред Жога «перезапустил» патриотический форум в Миассе. Фото, видео

Артем Жога придал новый импульс дискуссии прозводителей продукции для СВО

20 февраля 2025 в 16:43 Размер текста - 17 +

Уральский полпред Артем Жога вынужден был придать дополнительный импульс форуму в Миассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представитель президента в УрФО Артем Жога был вынужден прервать выступление замглавы исполкома «Народного фронта» Бориса Подольного на форуме «Патриоты Урала» в Миассе, передает корреспондент URA.RU. Это сломало размеренное течение мероприятия и оживило дискуссию. «Почему все производители стоят у своих стендов, а не здесь? Мне в личку пишут очень много вопросов: как продвинуть, как найти, про финансовое развитие. Специально пригласили техсовет „Народного фронта“, чтобы вы задали эти вопросы. Мы теряем смысл форума. Кто-то меня слышит, кто у своих столов стоит? Мы туда не пойдем, приходите вы сюда», — заявил Жога, забрав микрофон у Подольного. После этого дискуссия резко оживилась. Участники форума начали подтягиваться к сцене, а места у столов и стендов опустели. Форум «Патриоты Урала» начался 20 февраля. Форум открыл полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, назвав Уральский федеральный округ «кузней добра, тепла и человечности». Всего в Миассе собрались 350 волонтеров, изобретателей и участников СВО. На автозаводе «Урал» в Челябинской области также расположилась выставка последних достижений оборонной промышленности российских предприятий: жроны, техника, шлемы, средства бронезащиты, холодное оружие и многое другое. После обращения полпреда стенды опустели и началась настоящая дискуссия Фото: Владимир Васин © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представитель президента в УрФО Артем Жога был вынужден прервать выступление замглавы исполкома «Народного фронта» Бориса Подольного на форуме «Патриоты Урала» в Миассе, передает корреспондент URA.RU. Это сломало размеренное течение мероприятия и оживило дискуссию. «Почему все производители стоят у своих стендов, а не здесь? Мне в личку пишут очень много вопросов: как продвинуть, как найти, про финансовое развитие. Специально пригласили техсовет „Народного фронта“, чтобы вы задали эти вопросы. Мы теряем смысл форума. Кто-то меня слышит, кто у своих столов стоит? Мы туда не пойдем, приходите вы сюда», — заявил Жога, забрав микрофон у Подольного. После этого дискуссия резко оживилась. Участники форума начали подтягиваться к сцене, а места у столов и стендов опустели. Форум «Патриоты Урала» начался 20 февраля. Форум открыл полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, назвав Уральский федеральный округ «кузней добра, тепла и человечности». Всего в Миассе собрались 350 волонтеров, изобретателей и участников СВО. На автозаводе «Урал» в Челябинской области также расположилась выставка последних достижений оборонной промышленности российских предприятий: жроны, техника, шлемы, средства бронезащиты, холодное оружие и многое другое.