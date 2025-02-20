В Свердловской области упали цены на мясо и птицу

В Свердловской области за неделю подешевели свинина и курица

20 февраля 2025 в 18:22 Размер текста - 17 +

На 17 февраля цена свинины снизилась до 376,12 рубля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Свердловской области с 10 по 17 февраля снизились средние цены на свинину и курицу. Официальную статистику опубликовал Свердловскстат. По данным на 10 февраля, стоимость свинины составляла 382,69 рубля за килограмм, а к 17 февраля цена снизилась до 376,12 рубля в среднем (-1,74%). Охлажденная и мороженная курица подешевела на 0,62% — до 215,23 рубля в среднем за килограмм. Цены на говядину и баранину за неделю не изменились. Килограмм говядины можно купить в среднем за 636,72 рубля, а баранины — за 822,71 рубля соответственно. Вареная колбаса подорожала до 565,83 рубля в среднем (+0,21%), полукопченая колбаса — до 714,26 рубля в среднем (+0,99%), а сосиски — до 557,03 рубля (+0,09%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с 10 по 17 февраля снизились средние цены на свинину и курицу. Официальную статистику опубликовал Свердловскстат. По данным на 10 февраля, стоимость свинины составляла 382,69 рубля за килограмм, а к 17 февраля цена снизилась до 376,12 рубля в среднем (-1,74%). Охлажденная и мороженная курица подешевела на 0,62% — до 215,23 рубля в среднем за килограмм. Цены на говядину и баранину за неделю не изменились. Килограмм говядины можно купить в среднем за 636,72 рубля, а баранины — за 822,71 рубля соответственно. Вареная колбаса подорожала до 565,83 рубля в среднем (+0,21%), полукопченая колбаса — до 714,26 рубля в среднем (+0,99%), а сосиски — до 557,03 рубля (+0,09%).