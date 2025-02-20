20 февраля 2025

Мэр Нижнего Тагила дал старт масштабному празднованию главного мужского праздника. Видео

Мэр Нижнего Тагила поздравил ветеранов и юных кадетов с Днем защитника Отечества
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Мэр Нижнего Тагила поздравляет с праздником 23 февраля
Мэр Нижнего Тагила поздравляет с праздником 23 февраля Фото:

В драматическом театре Нижнего Тагила (Свердловская область) на городском собрании поздравили с наступающим Днем защитника Отечества всех, кто посвятил себя преданному служению Родине — от ветеранов до юных кадетов. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев в своем telegram-канале.

«Поздравили с наступающим Днем защитника Отечества... представителей разных поколений: труженики тыла, сотрудники силовых ведомств, предприятий оборонно-промышленного комплекса, участники специальной военной операции и их семьи, ветераны локальных конфликтов, руководители военно-патриотических клубов, юнармейцы и кадеты», — говорится в сообщении.

В Нижнем Тагиле продолжаются мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В ближайшие дни запланирован ряд торжественных событий, включая собрания и концерты. 21 февраля в городе пройдут торжественные собрания в районах и на крупных предприятиях, посвященные этому памятному дню. 22 февраля состоится гала-концерт 31-го фестиваля солдатской и патриотической песни «Афганский ветер».

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В драматическом театре Нижнего Тагила (Свердловская область) на городском собрании поздравили с наступающим Днем защитника Отечества всех, кто посвятил себя преданному служению Родине — от ветеранов до юных кадетов. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев в своем telegram-канале. «Поздравили с наступающим Днем защитника Отечества... представителей разных поколений: труженики тыла, сотрудники силовых ведомств, предприятий оборонно-промышленного комплекса, участники специальной военной операции и их семьи, ветераны локальных конфликтов, руководители военно-патриотических клубов, юнармейцы и кадеты», — говорится в сообщении. В Нижнем Тагиле продолжаются мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В ближайшие дни запланирован ряд торжественных событий, включая собрания и концерты. 21 февраля в городе пройдут торжественные собрания в районах и на крупных предприятиях, посвященные этому памятному дню. 22 февраля состоится гала-концерт 31-го фестиваля солдатской и патриотической песни «Афганский ветер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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