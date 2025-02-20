В драматическом театре Нижнего Тагила (Свердловская область) на городском собрании поздравили с наступающим Днем защитника Отечества всех, кто посвятил себя преданному служению Родине — от ветеранов до юных кадетов. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев в своем telegram-канале.
«Поздравили с наступающим Днем защитника Отечества... представителей разных поколений: труженики тыла, сотрудники силовых ведомств, предприятий оборонно-промышленного комплекса, участники специальной военной операции и их семьи, ветераны локальных конфликтов, руководители военно-патриотических клубов, юнармейцы и кадеты», — говорится в сообщении.
В Нижнем Тагиле продолжаются мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В ближайшие дни запланирован ряд торжественных событий, включая собрания и концерты. 21 февраля в городе пройдут торжественные собрания в районах и на крупных предприятиях, посвященные этому памятному дню. 22 февраля состоится гала-концерт 31-го фестиваля солдатской и патриотической песни «Афганский ветер».
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