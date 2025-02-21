В России изменились правила проведения капитального ремонта

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Изменения о капремонте вступают в силу 21 февраля
Изменения о капремонте вступают в силу 21 февраля Фото:

В России введены новые правила для привлечения подрядчиков к капитальному ремонту многоквартирных домов. Теперь, если понадобится организовать строительный контроль, предварительный отбор подрядчиков не потребуется. Изменения, закрепленные постановлением правительства РФ, начнут применяться с 21 февраля, пишут СМИ. 

«В случае принятия решения о проведении строительного контроля, предварительный отбор подрядных организаций проводить не нужно. При этом договор строительного подряда о проведении капремонта заключается по результатам закупки у единственной подрядной организации» — передает «Парламентская газета».

Подчеркивается, что работы по капремонту общего имущества в многоквартирных домах не будут квалифицироваться как деятельность по сохранению объектов культурного наследия, если они не касаются объектов под охраной. В результате подрядчикам не потребуется лицензия на сохранение исторических памятников. Достаточно будет наличие регистрации в списке квалифицированных подрядных организаций.

Ранее в России увеличили тарифы на капитальный ремонт. Как писал «Царьград», это произошло на фоне более высокого уровня инфляции, чем ожидалось. Сильнее всего цены поднялись в Мурманской области — на 44%.

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В России введены новые правила для привлечения подрядчиков к капитальному ремонту многоквартирных домов. Теперь, если понадобится организовать строительный контроль, предварительный отбор подрядчиков не потребуется. Изменения, закрепленные постановлением правительства РФ, начнут применяться с 21 февраля, пишут СМИ.  «В случае принятия решения о проведении строительного контроля, предварительный отбор подрядных организаций проводить не нужно. При этом договор строительного подряда о проведении капремонта заключается по результатам закупки у единственной подрядной организации» — передает «Парламентская газета». Подчеркивается, что работы по капремонту общего имущества в многоквартирных домах не будут квалифицироваться как деятельность по сохранению объектов культурного наследия, если они не касаются объектов под охраной. В результате подрядчикам не потребуется лицензия на сохранение исторических памятников. Достаточно будет наличие регистрации в списке квалифицированных подрядных организаций. Ранее в России увеличили тарифы на капитальный ремонт. Как писал «Царьград», это произошло на фоне более высокого уровня инфляции, чем ожидалось. Сильнее всего цены поднялись в Мурманской области — на 44%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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