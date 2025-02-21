В Госдуме предложили расширить курс «Разговоров о важном»: начнут с Челябинска

Депутат Госдумы Яна Лантратова планирует запустить в Челябинской области молодежный проект «За что мы сражаемся?». Героями его сюжетов станут участники спецоперации, авторами же — участники «Движения Первых» и активисты из числа школьников и студентов. Проект предполагается реализовать при поддержке Минобороны и Минпросвещения РФ, «Движения Первых» и губернатора региона, пояснила URA.RU Лантратова.
«Видеоролики будут представлять собой небольшие интервью старшеклассников с участниками СВО. Бойцы ответят на вопросы о целях спецоперации и своих личных мотивах участия в боевых действиях. Такой формат не только привлечет внимание российской молодежи, но и станет примером позитивного видеоконтента, который подростки смогут создавать сами», — пояснила Лантратова. Кроме того, живое общение позволит юным видеоблогерам осознать, почему спецоперацию необходимо было начать, лучше понять ее героев — и донести это до сверстников.
В дальнейшем программу планируется масштабировать на всю Россию. Ролики, которые предполагается распространять через соцсети, оценит специальная комиссия. Лучшие из материалов будут предложены для цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном». Проект получил предварительное одобрение Минобороны и Минпросвещения РФ.
«В Минпросвещения полагают, что такие материалы, направленные на формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою страну, важно использовать в рамках изучения „Истории“, а также во внеурочной деятельности, на занятиях „Разговоры о важном“, и дополнительного образования детей», пояснила Яна Лантратова.
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