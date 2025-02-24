Куда бежать екатеринбуржцам, если закроется «Светофор»: список экстрадешевых магазинов

В Екатеринбурге открыты дискаунтеры, которые могут конкурировать со «Светофором»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Светофор. Тюмень, улица Калинина 61с5, светофор закрыт
В Екатеринбурге работают три сети дискаунтеров-конкурентов «Светофору» Фото:

В случае полного закрытия сети магазинов «Светофор» (ее сейчас проверяют надзорные ведомства по всей стране, и результаты проверок в Свердловской области неутешительны) екатеринбуржцы не останутся без дискаунтеров — супермаркетов с дешевыми товарами. URA.RU публикует список, где можно купить продукты подешевле.

«Чижик»

Один из самых широко представленных дискаунтеров в городе принадлежит сети X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»). Всего, по данным «Яндекс Карт», в Екатеринбурге открыто 24 магазина, где продают продукты питания, бытовую химию, мебель. Каждый имеет оценку не ниже четырех звезд. У «Чижика» есть своя торговая марка, а также бренд «Чижикея» — аналог шведской IKEA, но более бюджетный.

«Моя цена»

Магазины с дешевыми товарами от сети «Магнит». В Екатеринбурге работают пять точек. Товары там, как правило, представлены те же, что и в других супермаркетах, но цены ниже.

«Доброцен»

Один из популярных жестких дискаунтеров. Однако в Екатеринбурге работают два магазина этой сети по адресам: ул. Походная, 84Б и ул. Окружная, 88Ц. В магазинах можно найти продукты питания, хозяйственные товары, садовый инвентарь и другое.

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В случае полного закрытия сети магазинов «Светофор» (ее сейчас проверяют надзорные ведомства по всей стране, и результаты проверок в Свердловской области неутешительны) екатеринбуржцы не останутся без дискаунтеров — супермаркетов с дешевыми товарами. URA.RU публикует список, где можно купить продукты подешевле. Один из самых широко представленных дискаунтеров в городе принадлежит сети X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»). Всего, по данным «Яндекс Карт», в Екатеринбурге открыто 24 магазина, где продают продукты питания, бытовую химию, мебель. Каждый имеет оценку не ниже четырех звезд. У «Чижика» есть своя торговая марка, а также бренд «Чижикея» — аналог шведской IKEA, но более бюджетный. Магазины с дешевыми товарами от сети «Магнит». В Екатеринбурге работают пять точек. Товары там, как правило, представлены те же, что и в других супермаркетах, но цены ниже. Один из популярных жестких дискаунтеров. Однако в Екатеринбурге работают два магазина этой сети по адресам: ул. Походная, 84Б и ул. Окружная, 88Ц. В магазинах можно найти продукты питания, хозяйственные товары, садовый инвентарь и другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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