23 февраля 2025
22 февраля 2025

Незапланированное шоу: в челябинском городе загорелся магазин с салютами. Видео

В челябинском городе в День защитника отечества вспыхнул магазин пиротехники
© Служба новостей «URA.RU»
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В помещении по продаже салютов в городе Карталы произошло возгорание (архивное фото)
В помещении по продаже салютов в городе Карталы произошло возгорание (архивное фото) Фото:

В городе Карталы Челябинской области вечером 23 февраля загорелся торговый павильон, в котором продают пиротехнику. Видео с места происшествия поделились подписчики местного сообщества в соцсети «ВКонтакте».

«Наш карталинский „Фрегат“ (торговый центр на ул. Калмыкова, 5а) горит. Взорвался магазин с пиротехникой», — сообщили очевидцы в сообществе «Подслушано Карталы №1 (Район)».

Судя по видео, точка расположена на первом этаже или в непосредственной близости от торгового центра. Из помещения раздавались хлопки, а наружу вылетали искры от фейерверков.

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В городе Карталы Челябинской области вечером 23 февраля загорелся торговый павильон, в котором продают пиротехнику. Видео с места происшествия поделились подписчики местного сообщества в соцсети «ВКонтакте». «Наш карталинский „Фрегат“ (торговый центр на ул. Калмыкова, 5а) горит. Взорвался магазин с пиротехникой», — сообщили очевидцы в сообществе «Подслушано Карталы №1 (Район)». Судя по видео, точка расположена на первом этаже или в непосредственной близости от торгового центра. Из помещения раздавались хлопки, а наружу вылетали искры от фейерверков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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