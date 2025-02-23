В городе Карталы Челябинской области вечером 23 февраля загорелся торговый павильон, в котором продают пиротехнику. Видео с места происшествия поделились подписчики местного сообщества в соцсети «ВКонтакте».
«Наш карталинский „Фрегат“ (торговый центр на ул. Калмыкова, 5а) горит. Взорвался магазин с пиротехникой», — сообщили очевидцы в сообществе «Подслушано Карталы №1 (Район)».
Судя по видео, точка расположена на первом этаже или в непосредственной близости от торгового центра. Из помещения раздавались хлопки, а наружу вылетали искры от фейерверков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!