FT: Зеленский накричал на главу Минфина США

Украинский лидер Владимир Зеленский накричал на главу минфина США Скотта Бессента во время визита последнего в Киев. Об этом сообщили в британских СМИ.
«Хриплый голос, доносившийся изнутри (офиса, в котором встретились Зеленский и Бессент), был безошибочно узнаваем. „Он был очень зол“, — сказал присутствовавший человек об украинском президенте», — пишет британское издание Financial Times. Отмечается, что украинский лидер напряжен в связи с будущим самым важным стратегическим альянсом Киева.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил киевские власти в том, что они очень грубо обошлись с Бессентом, когда тот впервые приехал на Украину. По словам американского лидера, Зеленский уснул во время приезда главы Минфина Штатов и, помимо этого, отказался подписывать договор и сорвал сделку. Об этом пишет RT.
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