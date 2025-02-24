FT: Зеленский накричал на главу Минфина США

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Зеленский был очень зол во время визита Бессента в Киев
Зеленский был очень зол во время визита Бессента в Киев Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский накричал на главу минфина США Скотта Бессента во время визита последнего в Киев. Об этом сообщили в британских СМИ.

«Хриплый голос, доносившийся изнутри (офиса, в котором встретились Зеленский и Бессент), был безошибочно узнаваем. „Он был очень зол“, — сказал присутствовавший человек об украинском президенте», — пишет британское издание Financial Times. Отмечается, что украинский лидер напряжен в связи с будущим самым важным стратегическим альянсом Киева.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил киевские власти в том, что они очень грубо обошлись с Бессентом, когда тот впервые приехал на Украину. По словам американского лидера, Зеленский уснул во время приезда главы Минфина Штатов и, помимо этого, отказался подписывать договор и сорвал сделку. Об этом пишет RT.

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Украинский лидер Владимир Зеленский накричал на главу минфина США Скотта Бессента во время визита последнего в Киев. Об этом сообщили в британских СМИ. «Хриплый голос, доносившийся изнутри (офиса, в котором встретились Зеленский и Бессент), был безошибочно узнаваем. „Он был очень зол“, — сказал присутствовавший человек об украинском президенте», — пишет британское издание Financial Times. Отмечается, что украинский лидер напряжен в связи с будущим самым важным стратегическим альянсом Киева. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил киевские власти в том, что они очень грубо обошлись с Бессентом, когда тот впервые приехал на Украину. По словам американского лидера, Зеленский уснул во время приезда главы Минфина Штатов и, помимо этого, отказался подписывать договор и сорвал сделку. Об этом пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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