24 февраля 2025

Челябинская актриса Пескова сыграла в экранизации «Денискиных рассказов»

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На экраны фильм выйдет в апреле 2025 года
На экраны фильм выйдет в апреле 2025 года Фото:

Уроженка Челябинска, актриса Анна Пескова снялась в новой кинокартине «Денискины рассказы», основанной на одноименном цикле рассказов писателя Виктора Драгунского. Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру».

«Роли в фильме исполнили Роман Панков, Александр Пашутин, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова, Олег Каменщиков, Татьяна Сабинова, Татьяна Орлова и другие», — сообщается на сайте. Премьера картины запланирована 17 апреля.

Зрителей ждет история о летних приключениях семьи Дениса Кораблева на даче, где его ждут новые друзья, первая любовь и интересные путешествие. Режиссером кинокартины стал внук писателя, Артемий Драгунский.

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Уроженка Челябинска, актриса Анна Пескова снялась в новой кинокартине «Денискины рассказы», основанной на одноименном цикле рассказов писателя Виктора Драгунского. Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру». «Роли в фильме исполнили Роман Панков, Александр Пашутин, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова, Олег Каменщиков, Татьяна Сабинова, Татьяна Орлова и другие», — сообщается на сайте. Премьера картины запланирована 17 апреля. Зрителей ждет история о летних приключениях семьи Дениса Кораблева на даче, где его ждут новые друзья, первая любовь и интересные путешествие. Режиссером кинокартины стал внук писателя, Артемий Драгунский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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