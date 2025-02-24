Челябинская актриса Пескова сыграла в экранизации «Денискиных рассказов»

Уроженка Челябинска, актриса Анна Пескова снялась в новой кинокартине «Денискины рассказы», основанной на одноименном цикле рассказов писателя Виктора Драгунского. Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру».
«Роли в фильме исполнили Роман Панков, Александр Пашутин, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова, Олег Каменщиков, Татьяна Сабинова, Татьяна Орлова и другие», — сообщается на сайте. Премьера картины запланирована 17 апреля.
Зрителей ждет история о летних приключениях семьи Дениса Кораблева на даче, где его ждут новые друзья, первая любовь и интересные путешествие. Режиссером кинокартины стал внук писателя, Артемий Драгунский.
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