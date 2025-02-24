24 февраля 2025

Под Екатеринбургом заметили звезду на элитном суперкаре

В Музейном комплексе в Верхней Пышме появился Tesla Cybertruck.
© Служба новостей «URA.RU»
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В музее появилась и Tesla Cybertruck
В музее появилась и Tesla Cybertruck Фото:

В Музейном комплексе в Верхней Пышме привели в порядок DeLorean DMC-12 (аналогичная машина из фильма «Назад в будущее»). После ремонта провести тест-драйв легендарной машины доверили звезде «Уральских пельменей» Сергею Ершову. Также актер прокатился на новом экспонате Tesla Cybertruck.

В декабре 2024 года DeLorean прошла техобслуживание, в ходе которого обнаружилась проблема в подаче топлива. Спустя два месяца машину отремонтировали и предложили протестировать ее Ершову.

Актер сделал несколько кругов по открытой площадке Музейного комплекса, а после машина переместилась в будущее и превратилась в Tesla Cybertruck. Автомобиль за 20 млн рублей, созданный миллиардером Илоном Маском, стал новым экспонатом музея. Его доставили в начале 2025 года. На него можно посмотреть уже с 25 февраля.

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В Музейном комплексе в Верхней Пышме привели в порядок DeLorean DMC-12 (аналогичная машина из фильма «Назад в будущее»). После ремонта провести тест-драйв легендарной машины доверили звезде «Уральских пельменей» Сергею Ершову. Также актер прокатился на новом экспонате Tesla Cybertruck. В декабре 2024 года DeLorean прошла техобслуживание, в ходе которого обнаружилась проблема в подаче топлива. Спустя два месяца машину отремонтировали и предложили протестировать ее Ершову. Актер сделал несколько кругов по открытой площадке Музейного комплекса, а после машина переместилась в будущее и превратилась в Tesla Cybertruck. Автомобиль за 20 млн рублей, созданный миллиардером Илоном Маском, стал новым экспонатом музея. Его доставили в начале 2025 года. На него можно посмотреть уже с 25 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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