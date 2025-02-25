Политолог Сергиенко: Европа и США будут соревноваться, кто быстрее восстановит связи с Россией

URA.RU опубликовало новый выпуск шоу «По фактам»
© Служба новостей «URA.RU»
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В новом выпуске шоу «По фактам» политолог заявил о желании Запада восстановить отношения с РФ
В новом выпуске шоу «По фактам» политолог заявил о желании Запада восстановить отношения с РФ Фото:
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В ближайшее время Европе предстоит решить вопрос с «Северным потоком» и сесть за стол переговоров с Россией. Об этом рассказал политолог Владимир Сергиенко в шоу «По фактам» от URA.RU.

Германии необходим дешевый газ из России, чтобы преодолеть экономический кризис. При этом Германия должна согласовать запуск «Северного потока» с Брюсселем. Как считает политолог Сергиенко, Фридрих Мерц, который станет новым канцлером Германии, будет давить на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, потому что является ее партийным начальником (он является лидером, а она — членом Христианско-демократического союза Германии).

«Урсула может потерять поддержку, когда пойдет гонка с американцами, кто быстрее восстановит экономические связи с Россией, и Германия будет проигрывать. Так что впереди нас ждет два интересных момента. Это северное двоеборье. В одном случае нужно будет переобуться очень быстро (в ситуации с „Северными потоками“), во втором — локтями расталкивать тех, кто хочет сесть за стол переговоров», — сказал нам Владимир Сергиенко. Подробнее смотрите в ВК Видео.

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В ближайшее время Европе предстоит решить вопрос с «Северным потоком» и сесть за стол переговоров с Россией. Об этом рассказал политолог Владимир Сергиенко в шоу «По фактам» от URA.RU. Германии необходим дешевый газ из России, чтобы преодолеть экономический кризис. При этом Германия должна согласовать запуск «Северного потока» с Брюсселем. Как считает политолог Сергиенко, Фридрих Мерц, который станет новым канцлером Германии, будет давить на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, потому что является ее партийным начальником (он является лидером, а она — членом Христианско-демократического союза Германии). «Урсула может потерять поддержку, когда пойдет гонка с американцами, кто быстрее восстановит экономические связи с Россией, и Германия будет проигрывать. Так что впереди нас ждет два интересных момента. Это северное двоеборье. В одном случае нужно будет переобуться очень быстро (в ситуации с „Северными потоками“), во втором — локтями расталкивать тех, кто хочет сесть за стол переговоров», — сказал нам Владимир Сергиенко. Подробнее смотрите в ВК Видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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