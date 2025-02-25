Депутаты согласовали дополнительные миллиарды на здоровье свердловчан. Фото

На программу медпомощи для свердловчан выделили 142,4 млрд рублей до 2027 года

25 февраля 2025 в 18:03 Размер текста - 17 +

Часть денег пойдет и на индексацию зарплат врачам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты свердловского заксобрания утвердили программу повышения качества медпомощи жителям региона. Всего до 2027 года на нее будет выделено 142,4 млрд рублей — это на 16 млрд больше по сравнению с 2023—2024 годом. Деньги пойдут на диспансеризацию свердловчан, помощь бойцам СВО и другие нужды, прокомментировала спикер парламента Людмила Бабушкина. Представил программу депутатам министр здравоохранения области Андрей Карлов. «Программа по сравнению с 2023—2024 годом увеличена на 13% или на 16 миллиардов рублей и составляет 142,4 миллиарда рублей. Здесь новые направления — это и диспансеризации жителей области, и оказание помощи участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, в том числе все меры медицинских услуг, включая зубопротезирование и другие направления», — рассказала Бабушкина. В частности, в программе установили нормативы объема медпомощи для пациентов с хроническими заболеваниями центров здоровья и школ, особое внимание профилактическому направлению — в диспансеризации теперь есть нормативы для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин; и онкологической помощи. Норматив финансирования последней программы теперь составит 33 267 рублей на человека в год, что на 15,3% выше федерального показателя. При этом по линии ОМС территориальный норматив на человека соответствует общероссийскому уровню. Также установлены четкие нормативы по отдельным видам кардиохирургических операций, включая стентирование при инфаркте миокарда и имплантацию кардиостимуляторов. В 2,5 раза увеличится норматив для лечения пациентов с вирусным гепатитом С в дневном стационаре. Также в регионе проиндексируют зарплату врачей и других категорий медицинских работников. Все это, убеждена Бабушкина, позволит региону достичь целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Людмила Бабушкина программу оценила Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты свердловского заксобрания утвердили программу повышения качества медпомощи жителям региона. Всего до 2027 года на нее будет выделено 142,4 млрд рублей — это на 16 млрд больше по сравнению с 2023—2024 годом. Деньги пойдут на диспансеризацию свердловчан, помощь бойцам СВО и другие нужды, прокомментировала спикер парламента Людмила Бабушкина. Представил программу депутатам министр здравоохранения области Андрей Карлов. «Программа по сравнению с 2023—2024 годом увеличена на 13% или на 16 миллиардов рублей и составляет 142,4 миллиарда рублей. Здесь новые направления — это и диспансеризации жителей области, и оказание помощи участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, в том числе все меры медицинских услуг, включая зубопротезирование и другие направления», — рассказала Бабушкина. В частности, в программе установили нормативы объема медпомощи для пациентов с хроническими заболеваниями центров здоровья и школ, особое внимание профилактическому направлению — в диспансеризации теперь есть нормативы для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин; и онкологической помощи. Норматив финансирования последней программы теперь составит 33 267 рублей на человека в год, что на 15,3% выше федерального показателя. При этом по линии ОМС территориальный норматив на человека соответствует общероссийскому уровню. Также установлены четкие нормативы по отдельным видам кардиохирургических операций, включая стентирование при инфаркте миокарда и имплантацию кардиостимуляторов. В 2,5 раза увеличится норматив для лечения пациентов с вирусным гепатитом С в дневном стационаре. Также в регионе проиндексируют зарплату врачей и других категорий медицинских работников. Все это, убеждена Бабушкина, позволит региону достичь целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».