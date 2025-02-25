Депутаты согласовали дополнительные миллиарды на здоровье свердловчан. Фото

На программу медпомощи для свердловчан выделили 142,4 млрд рублей до 2027 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин в Смоленске. Смоленск, медсестра, медицина, персонал, медицинская сестра, больница, медики, врачи
Часть денег пойдет и на индексацию зарплат врачам Фото:

Депутаты свердловского заксобрания утвердили программу повышения качества медпомощи жителям региона. Всего до 2027 года на нее будет выделено 142,4 млрд рублей — это на 16 млрд больше по сравнению с 2023—2024 годом. Деньги пойдут на диспансеризацию свердловчан, помощь бойцам СВО и другие нужды, прокомментировала спикер парламента Людмила Бабушкина. Представил программу депутатам министр здравоохранения области Андрей Карлов.

«Программа по сравнению с 2023—2024 годом увеличена на 13% или на 16 миллиардов рублей и составляет 142,4 миллиарда рублей. Здесь новые направления — это и диспансеризации жителей области, и оказание помощи участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, в том числе все меры медицинских услуг, включая зубопротезирование и другие направления», — рассказала Бабушкина.

В частности, в программе установили нормативы объема медпомощи для пациентов с хроническими заболеваниями центров здоровья и школ, особое внимание профилактическому направлению — в диспансеризации теперь есть нормативы для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин; и онкологической помощи. Норматив финансирования последней программы теперь составит 33 267 рублей на человека в год, что на 15,3% выше федерального показателя. При этом по линии ОМС территориальный норматив на человека соответствует общероссийскому уровню.

Также установлены четкие нормативы по отдельным видам кардиохирургических операций, включая стентирование при инфаркте миокарда и имплантацию кардиостимуляторов. В 2,5 раза увеличится норматив для лечения пациентов с вирусным гепатитом С в дневном стационаре. Также в регионе проиндексируют зарплату врачей и других категорий медицинских работников. Все это, убеждена Бабушкина, позволит региону достичь целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Академический районный суд. Екатеринбург
Людмила Бабушкина программу оценила
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты свердловского заксобрания утвердили программу повышения качества медпомощи жителям региона. Всего до 2027 года на нее будет выделено 142,4 млрд рублей — это на 16 млрд больше по сравнению с 2023—2024 годом. Деньги пойдут на диспансеризацию свердловчан, помощь бойцам СВО и другие нужды, прокомментировала спикер парламента Людмила Бабушкина. Представил программу депутатам министр здравоохранения области Андрей Карлов. «Программа по сравнению с 2023—2024 годом увеличена на 13% или на 16 миллиардов рублей и составляет 142,4 миллиарда рублей. Здесь новые направления — это и диспансеризации жителей области, и оказание помощи участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, в том числе все меры медицинских услуг, включая зубопротезирование и другие направления», — рассказала Бабушкина. В частности, в программе установили нормативы объема медпомощи для пациентов с хроническими заболеваниями центров здоровья и школ, особое внимание профилактическому направлению — в диспансеризации теперь есть нормативы для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин; и онкологической помощи. Норматив финансирования последней программы теперь составит 33 267 рублей на человека в год, что на 15,3% выше федерального показателя. При этом по линии ОМС территориальный норматив на человека соответствует общероссийскому уровню. Также установлены четкие нормативы по отдельным видам кардиохирургических операций, включая стентирование при инфаркте миокарда и имплантацию кардиостимуляторов. В 2,5 раза увеличится норматив для лечения пациентов с вирусным гепатитом С в дневном стационаре. Также в регионе проиндексируют зарплату врачей и других категорий медицинских работников. Все это, убеждена Бабушкина, позволит региону достичь целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...