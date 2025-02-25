В Перми на площадке исторического парка «Россия — моя история» открылась выставка, приуроченная к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. На ней представлены работы художницы Светланы Паниной, национальные коми-пермяцкие костюмы, а также книги о культуре коми-пермяков.
«Светлана Панина в детстве часто проводила школьные каникулы в Коми-Пермяцком округе у бабушки, где слышала истории о добром Ене и коварном Омоле, богатыре Кудым-Оше и прекрасной Зарани. Прошли годы, и художнице захотелось передать эти истории посредством кисти и красок. Несколько десятков работ из серии „Ab ovo“ созданы в стилистике этнофутуризма, сочетающего древние и мифологические образы и модерновую их подачу», — рассказывают кураторы выставки в соцсети «ВКонтакте».
На картинах посетители увидят духов и героев из национальных легенд и сказаний, таких как Ворса, а также других фантастических существ и персонажей славянской мифологии, например, алконоста и Царевну Лебедь. Выставка проработает по 31 августа.
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