В Перми открылась выставка к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Фото

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Погрузиться в культуру коми-пермяков можно в парке «Россия - моя история»
Погрузиться в культуру коми-пермяков можно в парке «Россия - моя история» Фото:

В Перми на площадке исторического парка «Россия — моя история» открылась выставка, приуроченная к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. На ней представлены работы художницы Светланы Паниной, национальные коми-пермяцкие костюмы, а также книги о культуре коми-пермяков.

«Светлана Панина в детстве часто проводила школьные каникулы в Коми-Пермяцком округе у бабушки, где слышала истории о добром Ене и коварном Омоле, богатыре Кудым-Оше и прекрасной Зарани. Прошли годы, и художнице захотелось передать эти истории посредством кисти и красок. Несколько десятков работ из серии „Ab ovo“ созданы в стилистике этнофутуризма, сочетающего древние и мифологические образы и модерновую их подачу», — рассказывают кураторы выставки в соцсети «ВКонтакте».

На картинах посетители увидят духов и героев из национальных легенд и сказаний, таких как Ворса, а также других фантастических существ и персонажей славянской мифологии, например, алконоста и Царевну Лебедь. Выставка проработает по 31 августа.

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В Перми на площадке исторического парка «Россия — моя история» открылась выставка, приуроченная к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. На ней представлены работы художницы Светланы Паниной, национальные коми-пермяцкие костюмы, а также книги о культуре коми-пермяков. «Светлана Панина в детстве часто проводила школьные каникулы в Коми-Пермяцком округе у бабушки, где слышала истории о добром Ене и коварном Омоле, богатыре Кудым-Оше и прекрасной Зарани. Прошли годы, и художнице захотелось передать эти истории посредством кисти и красок. Несколько десятков работ из серии „Ab ovo“ созданы в стилистике этнофутуризма, сочетающего древние и мифологические образы и модерновую их подачу», — рассказывают кураторы выставки в соцсети «ВКонтакте». На картинах посетители увидят духов и героев из национальных легенд и сказаний, таких как Ворса, а также других фантастических существ и персонажей славянской мифологии, например, алконоста и Царевну Лебедь. Выставка проработает по 31 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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