В Петербурге полиция задержала двух дезертиров с криминальным прошлым

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Оба задержанных покинули свои воинские части
Оба задержанных покинули свои воинские части Фото:

В центре Петербурга сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые оставили свои воинские части. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

«25 февраля около полудня у дома 101 по набережной Обводного канала нарядом полиции был задержан 40-летний житель Токсово. Мужчина находится в федеральном розыске как скрывшийся от военного следствия. А на станции метро „Владимирская“ через пару часов остановили 25-летнего жителя Коми. Его разыскивали за самовольное оставление места службы без уважительных причин в военное время либо в условиях ведения боевых действий», — пишет АН «Оперативное прикрытие».

Первым был задержан 40-летний мужчина из Токсово, находившийся в федеральном розыске. Он подозревался в дезертирстве, что является серьезным преступлением, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Установлено, что этот человек уже имел три судимости за кражи.

Несколько часов спустя полицейские задержали 25-летнего жителя Коми, который также находился в розыске. Этот молодой человек уже имел опыт столкновения с законом: в 2019 году он был осужден за самовольное оставление части и получил семь месяцев колонии. Позже он снова попался на аналогичном преступлении, а также был осужден за угон и кражу, получив год лишения свободы от военного суда. В 2023 году он вновь оказался за решеткой за кражу и уничтожение чужого имущества. Оба задержанных теперь ожидают дальнейшего разбирательства.

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В центре Петербурга сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые оставили свои воинские части. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие». «25 февраля около полудня у дома 101 по набережной Обводного канала нарядом полиции был задержан 40-летний житель Токсово. Мужчина находится в федеральном розыске как скрывшийся от военного следствия. А на станции метро „Владимирская“ через пару часов остановили 25-летнего жителя Коми. Его разыскивали за самовольное оставление места службы без уважительных причин в военное время либо в условиях ведения боевых действий», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Первым был задержан 40-летний мужчина из Токсово, находившийся в федеральном розыске. Он подозревался в дезертирстве, что является серьезным преступлением, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Установлено, что этот человек уже имел три судимости за кражи. Несколько часов спустя полицейские задержали 25-летнего жителя Коми, который также находился в розыске. Этот молодой человек уже имел опыт столкновения с законом: в 2019 году он был осужден за самовольное оставление части и получил семь месяцев колонии. Позже он снова попался на аналогичном преступлении, а также был осужден за угон и кражу, получив год лишения свободы от военного суда. В 2023 году он вновь оказался за решеткой за кражу и уничтожение чужого имущества. Оба задержанных теперь ожидают дальнейшего разбирательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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