В Петербурге полиция задержала двух дезертиров с криминальным прошлым

В центре Петербурга сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые оставили свои воинские части. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
«25 февраля около полудня у дома 101 по набережной Обводного канала нарядом полиции был задержан 40-летний житель Токсово. Мужчина находится в федеральном розыске как скрывшийся от военного следствия. А на станции метро „Владимирская“ через пару часов остановили 25-летнего жителя Коми. Его разыскивали за самовольное оставление места службы без уважительных причин в военное время либо в условиях ведения боевых действий», — пишет АН «Оперативное прикрытие».
Первым был задержан 40-летний мужчина из Токсово, находившийся в федеральном розыске. Он подозревался в дезертирстве, что является серьезным преступлением, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Установлено, что этот человек уже имел три судимости за кражи.
Несколько часов спустя полицейские задержали 25-летнего жителя Коми, который также находился в розыске. Этот молодой человек уже имел опыт столкновения с законом: в 2019 году он был осужден за самовольное оставление части и получил семь месяцев колонии. Позже он снова попался на аналогичном преступлении, а также был осужден за угон и кражу, получив год лишения свободы от военного суда. В 2023 году он вновь оказался за решеткой за кражу и уничтожение чужого имущества. Оба задержанных теперь ожидают дальнейшего разбирательства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.