Руководителей двух компаний подозревают в срыве выполнения гособоронзаказа

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В ходе расследования установлено, что был нанесен значительный ущерб государству
В ходе расследования установлено, что был нанесен значительный ущерб государству Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Руководители компаний «Комплитстрой групп» и «Атенон» Александр Архипов, Артем Евдокимов и Михаил Масленников обвиняются в растрате более 300 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом рассказали в пресс-службе главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.

«Руководители ООО „Комплитстрой групп“ и „Атенон“ Александр Архипов, Артем Евдокимов и Михаил Масленников обвиняются в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа», — передает сообщение СК ТАСС. Речь идет о злоупотреблениях полномочиями при исполнении госконтрактов, заключенных Минобороны РФ на сумму свыше 900 миллионов рублей.

В ходе расследования установлено, что средства были потрачены не по назначению, что нанесло значительный ущерб государству. Суд избрал фигурантам меру пресечения. Масленников отправлен под домашний арест, Евдокимову избран запрет определенных действий, а Архипову — подписка о невыезде.

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Руководители компаний «Комплитстрой групп» и «Атенон» Александр Архипов, Артем Евдокимов и Михаил Масленников обвиняются в растрате более 300 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом рассказали в пресс-службе главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ. «Руководители ООО „Комплитстрой групп“ и „Атенон“ Александр Архипов, Артем Евдокимов и Михаил Масленников обвиняются в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа», — передает сообщение СК ТАСС. Речь идет о злоупотреблениях полномочиями при исполнении госконтрактов, заключенных Минобороны РФ на сумму свыше 900 миллионов рублей. В ходе расследования установлено, что средства были потрачены не по назначению, что нанесло значительный ущерб государству. Суд избрал фигурантам меру пресечения. Масленников отправлен под домашний арест, Евдокимову избран запрет определенных действий, а Архипову — подписка о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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