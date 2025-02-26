Руководителей двух компаний подозревают в срыве выполнения гособоронзаказа

Руководители компаний «Комплитстрой групп» и «Атенон» Александр Архипов, Артем Евдокимов и Михаил Масленников обвиняются в растрате более 300 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом рассказали в пресс-службе главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.
«Руководители ООО „Комплитстрой групп“ и „Атенон“ Александр Архипов, Артем Евдокимов и Михаил Масленников обвиняются в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа», — передает сообщение СК ТАСС. Речь идет о злоупотреблениях полномочиями при исполнении госконтрактов, заключенных Минобороны РФ на сумму свыше 900 миллионов рублей.
В ходе расследования установлено, что средства были потрачены не по назначению, что нанесло значительный ущерб государству. Суд избрал фигурантам меру пресечения. Масленников отправлен под домашний арест, Евдокимову избран запрет определенных действий, а Архипову — подписка о невыезде.
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