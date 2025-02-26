В Пермском крае отключат телевидение и радио

В Пермском крае с 3 по 5 марта 2025 года временно перестанут работать радио и телевидение. Об этом URA.RU сообщили в региональном радиотелевизионном передающем центре.
«Краткосрочные отключение телевидения и радио запланированы 3 марта с 11:00 до 17:00 в Егве и Кизеле, с 12:00 до 17:00 в Октябрьском. Период отключения — не более двух часов», — сказано в сообщении.
Во вторник, 4 марта с 11:00 до 15:00 телевидения и радио не будет в Карагае, Уинском и Чернушке. В этот же день с 11:00 до 17:00 отключение пройдет в Красновишерске, а 5 марта с 11:00 до 17:00 — в Очере. Во всех населенных пунктах сигнала не будет на протяжении двух часов.
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