26 февраля 2025

В Пермском крае отключат телевидение и радио

© Служба новостей «URA.RU»
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Телевидение отключат временно
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В Пермском крае с 3 по 5 марта 2025 года временно перестанут работать радио и телевидение. Об этом URA.RU сообщили в региональном радиотелевизионном передающем центре.

«Краткосрочные отключение телевидения и радио запланированы 3 марта с 11:00 до 17:00 в Егве и Кизеле, с 12:00 до 17:00 в Октябрьском. Период отключения — не более двух часов», — сказано в сообщении.

Во вторник, 4 марта с 11:00 до 15:00 телевидения и радио не будет в Карагае, Уинском и Чернушке. В этот же день с 11:00 до 17:00 отключение пройдет в Красновишерске, а 5 марта с 11:00 до 17:00 — в Очере. Во всех населенных пунктах сигнала не будет на протяжении двух часов.

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В Пермском крае с 3 по 5 марта 2025 года временно перестанут работать радио и телевидение. Об этом URA.RU сообщили в региональном радиотелевизионном передающем центре. «Краткосрочные отключение телевидения и радио запланированы 3 марта с 11:00 до 17:00 в Егве и Кизеле, с 12:00 до 17:00 в Октябрьском. Период отключения — не более двух часов», — сказано в сообщении. Во вторник, 4 марта с 11:00 до 15:00 телевидения и радио не будет в Карагае, Уинском и Чернушке. В этот же день с 11:00 до 17:00 отключение пройдет в Красновишерске, а 5 марта с 11:00 до 17:00 — в Очере. Во всех населенных пунктах сигнала не будет на протяжении двух часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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