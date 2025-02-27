Ученые открыли для челябинцев архивные документы о дореволюционной жизни региона

Челябинские ученые открыли для южноуральцев архивные документы о жизни региона в XVIII веке. Об этом сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.
«По поручению губернатора Алексея Текслера сотрудники регионального Объединенного государственного архива с 2023 года реализуют проект „Документальное наследие Южного Урала: возвращая забытое“. Цель проекта — выявление документов об истории Южного Урала в федеральных и региональных архивах», — сообщила пресс-служба правительства в telegram-канале.
В государственном архиве Текслеру во время его визита представили первые итоги работы — специальную выставку карт границ региона в XVIII веке и начало формирования Исетской провинции в 1737 году. Сотрудники архива представили губернатору книгу «Исетская провинция», где документально показана повседневная жизнь южноуральцев на примере Миасской крепости XVIII века (ныне село Миасское Красноармейского района).
В рамках проекта «Документальное наследие Южного Урала: возвращая забытое» оцифрованы десять тысяч документов XVIII века из шести федеральных и региональных архивов, добавили в пресс-службе правительства Челябинской области. Материалы размещены на тематическом сайте «Документальное наследие Южного Урала XVII–XVIII веков» и доступные всем желающим. Жители региона могут найти там оцифрованные карты и планы Челябинска, Верхнеуральска, Миасской и Уйской крепостей XVIII века.
В генеалогическом разделе указана персональная информация о жителях региона того времени — это поможет тем, кто составляет генеалогическое древо своей семьи. Новостная рубрика даст возможность лучше понять исторические события родного края. Разделы будут дополняться, в том числе документами XIX века.
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