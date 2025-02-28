Бастрыкину представят доклад о краже дочери погибшего бойца СВО в Челябинске

Главе СКР Александру Бастрыкину представят доклад о краже дочери погибшего бойца спецоперации, которую сотрудники органов опеки забрали из медучреждения без согласия законного опекуна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России поручил доложить о возможном нарушении прав несовершеннолетней в Челябинской области. Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Колбасину А.И. доложить о проверке и установленных обстоятельствах», — уточнили в пресс-службе СКР.
В ведомстве пояснили, что жительница Челябинска обратилась в СМИ с сообщением, что ее 14-летнюю приемную дочь забрали из медучреждения сотрудники опеки. Женщина считает это незаконным. В пресс-службе СКР отметили, что по этому факту следственные органы СКР по Челябинской области проводят процессуальную проверку.
В пресс-службе областного минсоца пояснили, что выполняли решение ребенка, достигшего десяти лет, не возвращаться в приемную семью. Девочка потеряла сначала мать, а потом на СВО погиб ее отец.
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