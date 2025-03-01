В Одессе прогремел взрыв: что повреждено

В Одессе произошел взрыв, в результате которого повреждения получила инфраструктура припортовой зоны. Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.
«Повреждена припортовая инфраструктура», — написал Кипер в своих соцсетях. Детали о пострадавших и причинах взрыва не уточняются.
Сегодня вечером украинские СМИ сообщали о том, что в Одессе во время воздушной тревоги был зафиксирован взрыв. Также поступали сообщения о серии взрывов, произошедших в самом городе и в районе Черноморского порта.
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