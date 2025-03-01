В Одессе прогремел взрыв: что повреждено

При взрыве в Одессе повреждена припортовая инфраструктура
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Кипер не уточнил, есть ли пострадавшие в результате взрыва
Кипер не уточнил, есть ли пострадавшие в результате взрыва Фото:

В Одессе произошел взрыв, в результате которого повреждения получила инфраструктура припортовой зоны. Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

«Повреждена припортовая инфраструктура», — написал Кипер в своих соцсетях. Детали о пострадавших и причинах взрыва не уточняются.

Сегодня вечером украинские СМИ сообщали о том, что в Одессе во время воздушной тревоги был зафиксирован взрыв. Также поступали сообщения о серии взрывов, произошедших в самом городе и в районе Черноморского порта.

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В Одессе произошел взрыв, в результате которого повреждения получила инфраструктура припортовой зоны. Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер. «Повреждена припортовая инфраструктура», — написал Кипер в своих соцсетях. Детали о пострадавших и причинах взрыва не уточняются. Сегодня вечером украинские СМИ сообщали о том, что в Одессе во время воздушной тревоги был зафиксирован взрыв. Также поступали сообщения о серии взрывов, произошедших в самом городе и в районе Черноморского порта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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