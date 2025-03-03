Крым накрыли «Русским куполом», который защищает от дронов

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В Крыму задействована защитная система «Русский купол», которая защищает от дронов ВСУ
В Крыму задействована защитная система «Русский купол», которая защищает от дронов ВСУ Фото:

На территории полуострова Крым действует уникальная система радиоэлектронной борьбы «Русский купол», которая защищает территорию от вражеских беспилотников. Советник гендиректора АО «Русский купол» с позывным Мэр заявил, что это уникальная система, которая не имеет аналогов в мире. 

«Устройства работают в радиусе 20 километров, это подтверждено Минобороны. Такого нет ни у кого. <...> Подавлен будет любой [дрон]», — рассказал о создании защитной системы советник главы АО «Русский купол». Он добавил, что данная система РЭБ обладает исключительными характеристиками и может эффективно противостоять любым угрозам.

Киев периодически запускает беспилотники по российским территориям, включая Крым. Средства противовоздушной обороны успешно справляются с атаками вражеских БПЛА.  

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На территории полуострова Крым действует уникальная система радиоэлектронной борьбы «Русский купол», которая защищает территорию от вражеских беспилотников. Советник гендиректора АО «Русский купол» с позывным Мэр заявил, что это уникальная система, которая не имеет аналогов в мире.  «Устройства работают в радиусе 20 километров, это подтверждено Минобороны. Такого нет ни у кого. <...> Подавлен будет любой [дрон]», — рассказал о создании защитной системы советник главы АО «Русский купол». Он добавил, что данная система РЭБ обладает исключительными характеристиками и может эффективно противостоять любым угрозам. Киев периодически запускает беспилотники по российским территориям, включая Крым. Средства противовоздушной обороны успешно справляются с атаками вражеских БПЛА.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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