На территории полуострова Крым действует уникальная система радиоэлектронной борьбы «Русский купол», которая защищает территорию от вражеских беспилотников. Советник гендиректора АО «Русский купол» с позывным Мэр заявил, что это уникальная система, которая не имеет аналогов в мире.
«Устройства работают в радиусе 20 километров, это подтверждено Минобороны. Такого нет ни у кого. <...> Подавлен будет любой [дрон]», — рассказал о создании защитной системы советник главы АО «Русский купол». Он добавил, что данная система РЭБ обладает исключительными характеристиками и может эффективно противостоять любым угрозам.
Киев периодически запускает беспилотники по российским территориям, включая Крым. Средства противовоздушной обороны успешно справляются с атаками вражеских БПЛА.
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