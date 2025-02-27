ВСУ массово атаковали Россию беспилотниками

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 19 беспилотников ВСУ
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Над Орловской областью за прошедшую ночь сбили больше всего БПЛА
Над Орловской областью за прошедшую ночь сбили больше всего БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 19 беспилотников ВСУ. Среди атакованных регионов: Республика Крым, Орловская, Курская и Белгородская области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в оборонном ведомстве. Так, над Орловской областью было сбито 12 БПЛА, над Курской и Белгородской областями — по три БПЛА и над Крымом уничтожили один дрон. 

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Средства ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 19 беспилотников ВСУ. Среди атакованных регионов: Республика Крым, Орловская, Курская и Белгородская области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в оборонном ведомстве. Так, над Орловской областью было сбито 12 БПЛА, над Курской и Белгородской областями — по три БПЛА и над Крымом уничтожили один дрон. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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