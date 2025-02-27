ВСУ массово атаковали Россию беспилотниками

Средства ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 19 беспилотников ВСУ. Среди атакованных регионов: Республика Крым, Орловская, Курская и Белгородская области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в оборонном ведомстве. Так, над Орловской областью было сбито 12 БПЛА, над Курской и Белгородской областями — по три БПЛА и над Крымом уничтожили один дрон.
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