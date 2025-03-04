Россиян похвалили за стремление создавать отечественные игрушки

В конце 2024 года в России был анонсирован Всероссийский конкурс «Родная игрушка». В нем могут принять все, кто производит, создает и продвигает российские игры и игрушки. На втором заседании Организационного комитета конкурса организаторы похвалили россиян, отправивших заявки на мероприятие, за уникальность созданных игрушек. Об этом сообщил гендиректор «Знание» Максим Древаль, отметив, что идеи игрушек зачастую были связаны не с вымышленными персонажами, а с серьезными аспектами культурного и исторического наследия РФ.
«Мы увидели большое количество интересных и ярких задумок, посвященных героям СВО, историческим деятелям России, традициям и промыслам разных народов, достижениям нашей страны. Крайне важно, что проекты предлагали не только компании и предприниматели, уже имеющие опыт в производстве самых разнообразных игр и игрушек, но и дети — таких заявок было порядка трех тысяч», — заявил Древаль, его слова передает сайт Российского общества «Знание».
Конкурс организован обществом «Знание» совместно с «Движением Первых». Сопредседатель Организационного комитета конкурса Елена Ямпольская добавила, что первый этап мероприятия оказался сложным, так как успех зависел от желания россиян создавать игрушки, отражающие традиции страны. Тем не менее, результаты превзошли ожидания: участие приняли представители всех регионов страны, а заявки поступили от любителей и профессионалов, как от мелких, так и крупных производственных компаний, детей и взрослых.
По мнению Ямпольской, представленные идеи крайне интересны и способны значительно обогатить ассортимент детских товаров на рынке. Однако, по ее словам, основная задача будет считаться выполненной тогда, когда процесс разработки и производства игрушек будет полностью налажен, а сама продукция будет доступна детям по всей стране.
Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выдвинула предложение о расширении географии проведения конкурса с помощью диаспор и различных ассоциаций соотечественников, проживающих за границей. Она подчеркнула, что многие соотечественники за рубежом являются активными хранителями национальных традиций, поскольку стараются воспитывать своих детей, используя традиционные игры и игрушки, привезенные из России. Дополнительно, Захарова предложила идею создания Ассоциации музеев игрушки.
Помимо прочего, говоря о количестве поданных на конкурс заявок, Максим Древаль заявил следующее: было получено 2,1 тысячи заявок от бизнес-структур и предпринимателей с опытом в создании игрушек, а также 26,1 тысячи от частных лиц, из которых 3,3 тысячи пришли от детей. Лидерами по количеству заявок, которые прошли в следующий этап экспертной оценки, стали Нижегородская область (623 заявки), Москва (466) и Московская область (380). Также в списке лидеров: Пензенская (360 заявок) и Кировская области (359), а также Санкт-Петербург (342) и другие регионы. Конкурсная борьба за продвижение в следующий раунд составила 159 заявок на одно место.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.