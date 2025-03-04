Роспотребнадзор оценил опасность воздуха на пермском заводе, где был пожар

Роспотребнадзор: воздух возле пермского Порохового завода после пожара в норме
© Служба новостей «URA.RU»
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Отбор проб производился вблизи жилой застройки с учетом направления ветра в Закамск и микрорайон Новый Крым
Отбор проб производился вблизи жилой застройки с учетом направления ветра в Закамск и микрорайон Новый Крым Фото:

Роспотребнадзор проверил качество воздуха вблизи Порохового завода в Перми. Вечером 3 марта на территории предприятия произошло сильное задымление, были слышны хлопки. Рабочие эвакуировались самостоятельно.

«Отбор проб производился вблизи жилой застройки с учетом направления ветра в Закамск и микрорайон Новый Крым. В пробах искали характерные для горения: оксид углерода, диоксид углерода, азота диоксид, диоксид серы, хлороводород, аммиак, формальдегид», — сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю на официальном сайте.

По результатам исследования, концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенические норматив. Радиационный фон в норме.

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Роспотребнадзор проверил качество воздуха вблизи Порохового завода в Перми. Вечером 3 марта на территории предприятия произошло сильное задымление, были слышны хлопки. Рабочие эвакуировались самостоятельно. «Отбор проб производился вблизи жилой застройки с учетом направления ветра в Закамск и микрорайон Новый Крым. В пробах искали характерные для горения: оксид углерода, диоксид углерода, азота диоксид, диоксид серы, хлороводород, аммиак, формальдегид», — сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю на официальном сайте. По результатам исследования, концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенические норматив. Радиационный фон в норме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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