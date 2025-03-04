Роспотребнадзор оценил опасность воздуха на пермском заводе, где был пожар

Роспотребнадзор проверил качество воздуха вблизи Порохового завода в Перми. Вечером 3 марта на территории предприятия произошло сильное задымление, были слышны хлопки. Рабочие эвакуировались самостоятельно.
«Отбор проб производился вблизи жилой застройки с учетом направления ветра в Закамск и микрорайон Новый Крым. В пробах искали характерные для горения: оксид углерода, диоксид углерода, азота диоксид, диоксид серы, хлороводород, аммиак, формальдегид», — сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю на официальном сайте.
По результатам исследования, концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенические норматив. Радиационный фон в норме.
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