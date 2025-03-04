Маск «уколол» Зеленского после его извинений перед Трампом

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского после переговоров в Белом Доме, отметив, что важны слова, а не действия. Это замечание было сделано после того, как украинский глава публично извинился перед президентом США Дональдом Трампом за скандал в Овальном кабинете.
«Важны действия, а не слова. Давайте посмотрим, какие действия будут иметь место», — написал Илон Маск в соцсети Х. Ранее Зеленский выразил надежду на получение второго шанса от США после неудачных переговоров в Белом доме, связанных со сделкой по редкоземельным металлам. Украинский лидер отметил, что сожалеет о таком итоге беседы.
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