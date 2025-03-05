В НХЛ рассказали, возможен ли матч сборных России и США

Билл Дэйли: не ожидаю участия России в матчах против игроков НХЛ
© Служба новостей «URA.RU»
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России могут разрешить участвовать в Олимпийских играх лишь в 2026 году
России могут разрешить участвовать в Олимпийских играх лишь в 2026 году Фото:
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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что в текущей ситуации не предвидит возможности проведения игр сборной США с участием хоккеистов НХЛ против российской команды. С 2022 года российская хоккейная сборная исключена из участия в международных соревнованиях.

Решение о возможности участия России в Олимпийских играх 2026 года будет приниматься Международной федерацией хоккея (IIHF) после получения рекомендаций от Международного олимпийского комитета (МОК). «Я не ожидаю ни одной игры с участием действующих игроков НХЛ», — подчеркнул Дэйли агентству РИА Новости, отвечая на вопрос о вероятности организации товарищеской встречи между сборными России и США.

Ранее стали известны главные соперники России в зимних видах спорта. Принципиальным соперником России на соревнованиях может стать Канада, озвучили опрошенные россияне. Так, в топ-3 главных конкурентов РФ, по мнению респондентов, вошли Канада (37%), США (36%) и Швеция (26%). При этом реже всего опрошенные выбирали Англию.

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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что в текущей ситуации не предвидит возможности проведения игр сборной США с участием хоккеистов НХЛ против российской команды. С 2022 года российская хоккейная сборная исключена из участия в международных соревнованиях. Решение о возможности участия России в Олимпийских играх 2026 года будет приниматься Международной федерацией хоккея (IIHF) после получения рекомендаций от Международного олимпийского комитета (МОК). «Я не ожидаю ни одной игры с участием действующих игроков НХЛ», — подчеркнул Дэйли агентству РИА Новости, отвечая на вопрос о вероятности организации товарищеской встречи между сборными России и США. Ранее стали известны главные соперники России в зимних видах спорта. Принципиальным соперником России на соревнованиях может стать Канада, озвучили опрошенные россияне. Так, в топ-3 главных конкурентов РФ, по мнению респондентов, вошли Канада (37%), США (36%) и Швеция (26%). При этом реже всего опрошенные выбирали Англию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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