Названы главные соперники России в зимних видах спорта

Принципиальным соперником России на соревнованиях по зимним видам спорта может стать Канада. Такой ответ озвучили опрошенные россияне в рамках исследования компании OLIMPBET. Так, в топ-3 главных конкурентов РФ, по мнению респондентов, вошли Канада (37%), США (36%) и Швеция (26%). При этом реже всего опрошенные выбирали Англию — такой вариант ответа отметили только 3% россиян.
Абсолютное большинство россиян (70%) считают зимние виды спорта исконно русскими. Однако 41% респондентов призывают не умалять вклад других стран в развитие и проведение соревнований. Признать Россию абсолютным мировым лидером в зимних видах спорта готовы 35% опрошенных. Наибольшие достижения наших спортсменов респонденты отмечают в хоккее (57%), фигурном катании (42%) и биатлоне (24%).
Самым любимым «холодным» видом спорта у опрошенных стал хоккей — такой вариант ответа выбрали свыше половины (51%). В топ-3 фаворитов также вошли фигурное катание (24%) и лыжные гонки (21%). Наименее популярными оказались хоккей с мячом и шорт-трек, набравшие по 4% и 3% соответственно.
Несмотря на то, что Россия изолирована от участия в ведущих международных соревнованиях, четверть (24%) респондентов отмечают, что их интерес к зимним видам спорта по сравнению с прошлым годом значительно возрос. И, в первую очередь, особый интерес у поклонников зимнего спорта вызывают хоккейные матчи местных команд — 47,5% отметили именно этот вид спорта в списке наиболее интересных.
Успехи русских хоккеистов за границей также не остаются без внимания поклонников. На днях российский хоккеист, нападающий «Вашингтон-Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 882-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Результат россиянина приблизил его к абсолютному рекорду по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Фанаты же высказались в пользу возвращения российских звезд спорта на Родину — 25% опрошенных OLIMPBET поклонников хоккея хотели бы, чтобы «Ови» (такое прозвище дали Овечкину — прим. URA.RU) и другие звезды жили и выступали в РФ.
Опрошенные поклонники зимнего спорта согласились, что футбол в России популярнее хоккея (53% против 25%). Однако именно российская сборная по хоккею чаще ассоциируются с «чемпионством» и «победой» — в этом убеждены 43% опрошенных.
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