Движение на Пермском тракте ограничили из-за ДТП

Авария случилась на 187-м километре
На 187-м километре Пермского тракта возле Ачита (Свердловская область) ограничили движение из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 187-м километре автодороги Р-242 (Ачитский городской округ) произошло ДТП! Организовано реверсивное движение», — следует из поста в telegram-канале дорожников.
Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
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