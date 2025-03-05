Движение на Пермском тракте ограничили из-за ДТП

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Тактико-специальные учения дорожных и экстренных служб. Свердловская область, дтп, полиция, гибдд, дорожный колпак, инспектор дпс, дорожный конус
Авария случилась на 187-м километре Фото:

На 187-м километре Пермского тракта возле Ачита (Свердловская область) ограничили движение из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На 187-м километре автодороги Р-242 (Ачитский городской округ) произошло ДТП! Организовано реверсивное движение», — следует из поста в telegram-канале дорожников.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.

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На 187-м километре Пермского тракта возле Ачита (Свердловская область) ограничили движение из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 187-м километре автодороги Р-242 (Ачитский городской округ) произошло ДТП! Организовано реверсивное движение», — следует из поста в telegram-канале дорожников. Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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