В Екатеринбурге осудили пожилого участника ДТП, в котором погибли четверо друзей

В Екатеринбурге отправили в колонию пенсионера Сергея Ряшина — участника аварии, в которой погибла компания друзей. Об этом URA.RU рассказали в Чкаловском райсуде.
«Назначить подсудимому 4,5 года в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу», — сообщили в инстанции.
ДТП произошло ночью 24 июля 2024 года на улице Бисертской. По предварительным данным, Ряшин не уступил дорогу легковушке и влетел в нее. Позже он признался гаишникам, что не заметил ВАЗ, который якобы несся на большой скорости. Парни скончались на месте происшествия до прибытия врачей.
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