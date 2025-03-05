В Екатеринбурге осудили пожилого участника ДТП, в котором погибли четверо друзей

06 марта 2025 в 14:22 Размер текста - 17 +

Сергей Ряшин заплатил родственникам погибших компенсацию Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге отправили в колонию пенсионера Сергея Ряшина — участника аварии, в которой погибла компания друзей. Об этом URA.RU рассказали в Чкаловском райсуде. «Назначить подсудимому 4,5 года в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу», — сообщили в инстанции. ДТП произошло ночью 24 июля 2024 года на улице Бисертской. По предварительным данным, Ряшин не уступил дорогу легковушке и влетел в нее. Позже он признался гаишникам, что не заметил ВАЗ, который якобы несся на большой скорости. Парни скончались на месте происшествия до прибытия врачей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отправили в колонию пенсионера Сергея Ряшина — участника аварии, в которой погибла компания друзей. Об этом URA.RU рассказали в Чкаловском райсуде. «Назначить подсудимому 4,5 года в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу», — сообщили в инстанции. ДТП произошло ночью 24 июля 2024 года на улице Бисертской. По предварительным данным, Ряшин не уступил дорогу легковушке и влетел в нее. Позже он признался гаишникам, что не заметил ВАЗ, который якобы несся на большой скорости. Парни скончались на месте происшествия до прибытия врачей.