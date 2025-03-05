05 марта 2025

В Екатеринбурге осудили пожилого участника ДТП, в котором погибли четверо друзей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Сергею Ряшину. Екатеринбург , ряшин сергей
Сергей Ряшин заплатил родственникам погибших компенсацию Фото:

В Екатеринбурге отправили в колонию пенсионера Сергея Ряшина — участника аварии, в которой погибла компания друзей. Об этом URA.RU рассказали в Чкаловском райсуде.

«Назначить подсудимому 4,5 года в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу», — сообщили в инстанции.

ДТП произошло ночью 24 июля 2024 года на улице Бисертской. По предварительным данным, Ряшин не уступил дорогу легковушке и влетел в нее. Позже он признался гаишникам, что не заметил ВАЗ, который якобы несся на большой скорости. Парни скончались на месте происшествия до прибытия врачей.

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В Екатеринбурге отправили в колонию пенсионера Сергея Ряшина — участника аварии, в которой погибла компания друзей. Об этом URA.RU рассказали в Чкаловском райсуде. «Назначить подсудимому 4,5 года в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу», — сообщили в инстанции. ДТП произошло ночью 24 июля 2024 года на улице Бисертской. По предварительным данным, Ряшин не уступил дорогу легковушке и влетел в нее. Позже он признался гаишникам, что не заметил ВАЗ, который якобы несся на большой скорости. Парни скончались на месте происшествия до прибытия врачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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