Звезда «Вампиров средней полосы» сдался следователю после обвинений в уклонении от армии

Актер Глеб Калюжный, звезда сериала «Вампиры средней полосы», явился к следователю с адвокатом после обвинений в уклонении от армии. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Калюжный сейчас находится с адвокатом у следователя», — передает сообщение правоохранителей РИА Новости. Там добавили, что решается вопрос о его призыве на службу или возможной уголовной ответственности.
Калюжный ранее не явился в военкомат после уведомления. В результате чего было возбуждено уголовное дело.
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