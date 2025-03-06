Звезда «Вампиров средней полосы» сдался следователю после обвинений в уклонении от армии

Актер Калюжный пришел к следователю после того, как не явился в военкомат
© Служба новостей «URA.RU»
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Калюжный находится у следователя вместе со своим адвокатом
Калюжный находится у следователя вместе со своим адвокатом Фото:

Актер Глеб Калюжный, звезда сериала «Вампиры средней полосы», явился к следователю с адвокатом после обвинений в уклонении от армии. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«Калюжный сейчас находится с адвокатом у следователя», — передает сообщение правоохранителей РИА Новости. Там добавили, что решается вопрос о его призыве на службу или возможной уголовной ответственности.

Калюжный ранее не явился в военкомат после уведомления. В результате чего было возбуждено уголовное дело.

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Актер Глеб Калюжный, звезда сериала «Вампиры средней полосы», явился к следователю с адвокатом после обвинений в уклонении от армии. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «Калюжный сейчас находится с адвокатом у следователя», — передает сообщение правоохранителей РИА Новости. Там добавили, что решается вопрос о его призыве на службу или возможной уголовной ответственности. Калюжный ранее не явился в военкомат после уведомления. В результате чего было возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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