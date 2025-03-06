Пожилой единоросс из ХМАО раздражает коллег своими фото топлесс. Фото

Нижневартовский депутат Землянкин бесит коллег, публикуя однотипные фото топлесс
© Служба новостей «URA.RU»
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Коллеги депутата устраивают спам-рассылки его свежими фото, соревнуясь в язвительности
Коллеги депутата устраивают спам-рассылки его свежими фото, соревнуясь в язвительности Фото:

Пожилой депутат из ХМАО шокирует коллег фотографиями с обнаженным торсом. Нижневартовский единоросс Сергей Землянкин на протяжении пяти лет выкладывает на своей странице «Вконтакте» картинки топлесс с пляжа, санатория или курортов. Источники в местном истеблишменте сообщили URA.RU, что такие публикации вызывают у них недоумение.

«Десятки однотипных фото с голым торсом за пять лет. Каждый отпуск одно и то же. Отписываться от депутата не хочу, потому что часто публикует интересные заявления из думы. Но вот для таких отпускных картинок хочется посоветовать либо закрытую папку, либо другой аккаунт», — жалуются вартовчане.

URA.RU проанализировало публикации со страницы политика. Там действительно собирается внушительная подборка одинаковых фото Землянкина. Иногда на них появляются и другие раскрепощенные мужчины преклонного возраста. У подписчиков депутата уже собралась внушительная коллекция, каждое новое фото представители местной элиты пересылают друг другу, сопровождая язвительными комментариями.

Сам политик в беседе с URA.RU сообщил, что ничего предосудительного в таких публикациях не видит. «Я никем не вдохновлялся, просто публикую свои отпускные фото. Отпуск для того и нужен, чтобы отдыхать. Кому нечего делать, пусть еще детские фото посчитают», — заявил Землянкин.

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Пожилой депутат из ХМАО шокирует коллег фотографиями с обнаженным торсом. Нижневартовский единоросс Сергей Землянкин на протяжении пяти лет выкладывает на своей странице «Вконтакте» картинки топлесс с пляжа, санатория или курортов. Источники в местном истеблишменте сообщили URA.RU, что такие публикации вызывают у них недоумение. «Десятки однотипных фото с голым торсом за пять лет. Каждый отпуск одно и то же. Отписываться от депутата не хочу, потому что часто публикует интересные заявления из думы. Но вот для таких отпускных картинок хочется посоветовать либо закрытую папку, либо другой аккаунт», — жалуются вартовчане. URA.RU проанализировало публикации со страницы политика. Там действительно собирается внушительная подборка одинаковых фото Землянкина. Иногда на них появляются и другие раскрепощенные мужчины преклонного возраста. У подписчиков депутата уже собралась внушительная коллекция, каждое новое фото представители местной элиты пересылают друг другу, сопровождая язвительными комментариями. Сам политик в беседе с URA.RU сообщил, что ничего предосудительного в таких публикациях не видит. «Я никем не вдохновлялся, просто публикую свои отпускные фото. Отпуск для того и нужен, чтобы отдыхать. Кому нечего делать, пусть еще детские фото посчитают», — заявил Землянкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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