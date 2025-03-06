Пожилой депутат из ХМАО шокирует коллег фотографиями с обнаженным торсом. Нижневартовский единоросс Сергей Землянкин на протяжении пяти лет выкладывает на своей странице «Вконтакте» картинки топлесс с пляжа, санатория или курортов. Источники в местном истеблишменте сообщили URA.RU, что такие публикации вызывают у них недоумение.
«Десятки однотипных фото с голым торсом за пять лет. Каждый отпуск одно и то же. Отписываться от депутата не хочу, потому что часто публикует интересные заявления из думы. Но вот для таких отпускных картинок хочется посоветовать либо закрытую папку, либо другой аккаунт», — жалуются вартовчане.
URA.RU проанализировало публикации со страницы политика. Там действительно собирается внушительная подборка одинаковых фото Землянкина. Иногда на них появляются и другие раскрепощенные мужчины преклонного возраста. У подписчиков депутата уже собралась внушительная коллекция, каждое новое фото представители местной элиты пересылают друг другу, сопровождая язвительными комментариями.
Сам политик в беседе с URA.RU сообщил, что ничего предосудительного в таких публикациях не видит. «Я никем не вдохновлялся, просто публикую свои отпускные фото. Отпуск для того и нужен, чтобы отдыхать. Кому нечего делать, пусть еще детские фото посчитают», — заявил Землянкин.
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