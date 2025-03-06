06 марта 2025

В Челябинской области раньше срока начал таять лед на реках. Фото

В челябинских лесах раньше срока начал таять лед на реках
© Служба новостей «URA.RU»
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На Зигальге лед на реках ослаб, и началось первое таяние
На Зигальге лед на реках ослаб, и началось первое таяние Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) раньше срока начал таять лед на реках. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, обычно это происходит в конце марта.

«На Зигальге начали просыпаться ручьи и мелкие речушки. Это несколько раньше срока. Обычно период таяния начинается в конце марта. Но год на год не приходится. Реки могут проснуться и в апреле», — пояснили URA.RU в нацпарке.

О сроках начала таяния льда можно судить на основе данных среднемноголетних наблюдений. В случае с Зигальгой говорить об этом еще сложно, поскольку экологи нацпарка только начали наблюдения.

Весной у водных артерий нацпарка будет сложный период. «Жизнь» рек в климатической зоне сильных морозов и снежных зим делится на четыре сезона, два спокойных — зимой и летом, и сложные — осеннее замерзание и весеннее вскрытие.

Весенний ледоход — напряженное время не только для самой реки, но и зверей, которые обитают по ее берегам. В нацпарке сделали оговорку, что в 2024 годо сложным выдался и летний сезон.

На Зигальге началось первое таяние льда
На Зигальге началось первое таяние льда
Фото:
До полноценного таяния льдов еще далеко
До полноценного таяния льдов еще далеко
Фото:
В марте на Зигальге стоит еще зима
В марте на Зигальге стоит еще зима
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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) раньше срока начал таять лед на реках. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, обычно это происходит в конце марта. «На Зигальге начали просыпаться ручьи и мелкие речушки. Это несколько раньше срока. Обычно период таяния начинается в конце марта. Но год на год не приходится. Реки могут проснуться и в апреле», — пояснили URA.RU в нацпарке. О сроках начала таяния льда можно судить на основе данных среднемноголетних наблюдений. В случае с Зигальгой говорить об этом еще сложно, поскольку экологи нацпарка только начали наблюдения. Весной у водных артерий нацпарка будет сложный период. «Жизнь» рек в климатической зоне сильных морозов и снежных зим делится на четыре сезона, два спокойных — зимой и летом, и сложные — осеннее замерзание и весеннее вскрытие. Весенний ледоход — напряженное время не только для самой реки, но и зверей, которые обитают по ее берегам. В нацпарке сделали оговорку, что в 2024 годо сложным выдался и летний сезон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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