В районе ХМАО сняты все ограничения на зимниках

В Кондинском районе (ХМАО) сняты все ограничения на автозимниках, которые вводились из-за потепления. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».
«Информация для пользователей зимних автомобильных дорог Кондинского района. В связи с установлением стабильной отрицательной температурой с 12:00 07.03.2025г. снимаются ограничения на зимних автомобильных дорогах Кондинского района», — сообщает telegram-канал.
Ранее URA.RU писало об ограничении движения по зимникам в Кондинском районе для автомобилей, весом более пяти тонн. Они действовали с 26 февраля из-за потепления.
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