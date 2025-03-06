06 марта 2025

В районе ХМАО сняты все ограничения на зимниках

В Кондинском районе ХМАО сняты все ограничения на зимниках из-за похолодания
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кондинском районе сняты все ограничения на автозимниках
В Кондинском районе сняты все ограничения на автозимниках Фото:

В Кондинском районе (ХМАО) сняты все ограничения на автозимниках, которые вводились из-за потепления. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».

«Информация для пользователей зимних автомобильных дорог Кондинского района. В связи с установлением стабильной отрицательной температурой с 12:00 07.03.2025г. снимаются ограничения на зимних автомобильных дорогах Кондинского района», — сообщает telegram-канал.

Ранее URA.RU писало об ограничении движения по зимникам в Кондинском районе для автомобилей, весом более пяти тонн. Они действовали с 26 февраля из-за потепления.

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В Кондинском районе (ХМАО) сняты все ограничения на автозимниках, которые вводились из-за потепления. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры». «Информация для пользователей зимних автомобильных дорог Кондинского района. В связи с установлением стабильной отрицательной температурой с 12:00 07.03.2025г. снимаются ограничения на зимних автомобильных дорогах Кондинского района», — сообщает telegram-канал. Ранее URA.RU писало об ограничении движения по зимникам в Кондинском районе для автомобилей, весом более пяти тонн. Они действовали с 26 февраля из-за потепления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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