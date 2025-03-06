06 марта 2025

Под Екатеринбургом военных учат отстреливать дроны из дробовиков. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировки проходят на войсковом стрельбище
Тренировки проходят на войсковом стрельбище Фото:

В Свердловской области на одном из полигонов прошли первые занятия по стендовой стрельбе для военнослужащих. Бойцов учат стрелять из дробовиков по летающим тарелкам, чтобы в будущем они могли уничтожать по такой технологии и дроны. Наблюдал за тренировкой корреспондент URA.RU.

Как показывает практика, лучшая защита от дрона - дробовик
Как показывает практика, лучшая защита от дрона - дробовик
Фото:

«До сих пор одна из главных опасностей для бойцов на фронте — всевозможные дроны противника. И наиболее эффективным средством борьбы с ними является дробовик. Тем более сейчас противник стал использовать дроны на оптоволоконном кабеле, которые становятся абсолютно неуязвимыми для любых средств радиоэлектронной борьбы. И в этом случае дробовик становится единственным и крайне эффективным средством борьбы», — рассказал один из авторов идеи Максим Ченцов, доброволец с позывным «Монолит».

Чтобы улучшить навыки бойцов, для них запустили уроки стрельбы из гладкоствольного оружия. Проводят занятия именитые и заслуженные тренеры, организационную помощь оказывает волонтерская группа «Уральские самоцветы и Три Ивана». Она же весь прошлый год помогали передавать от населения военным помповое оружие и патроны для участников спецоперации на Украине. Нужны они и сейчас, принести их на Крауля, 79. Предварительно нужно позвонить по номеру +7 (922) 222-00-88.

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В Свердловской области на одном из полигонов прошли первые занятия по стендовой стрельбе для военнослужащих. Бойцов учат стрелять из дробовиков по летающим тарелкам, чтобы в будущем они могли уничтожать по такой технологии и дроны. Наблюдал за тренировкой корреспондент URA.RU. «До сих пор одна из главных опасностей для бойцов на фронте — всевозможные дроны противника. И наиболее эффективным средством борьбы с ними является дробовик. Тем более сейчас противник стал использовать дроны на оптоволоконном кабеле, которые становятся абсолютно неуязвимыми для любых средств радиоэлектронной борьбы. И в этом случае дробовик становится единственным и крайне эффективным средством борьбы», — рассказал один из авторов идеи Максим Ченцов, доброволец с позывным «Монолит». Чтобы улучшить навыки бойцов, для них запустили уроки стрельбы из гладкоствольного оружия. Проводят занятия именитые и заслуженные тренеры, организационную помощь оказывает волонтерская группа «Уральские самоцветы и Три Ивана». Она же весь прошлый год помогали передавать от населения военным помповое оружие и патроны для участников спецоперации на Украине. Нужны они и сейчас, принести их на Крауля, 79. Предварительно нужно позвонить по номеру +7 (922) 222-00-88.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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