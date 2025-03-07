Тюльпаны и погоны: челябинские прокуроры рассказали, как их поздравляют коллеги-мужчины

Челябинским прокурорам на 8 Марта дарят тюльпаны, поют песни и читают стихи

08 марта 2025 в 11:00 Размер текста - 17 +

Главным атрибутом праздника является букет тюльпанов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оставлять женщин без цветов в праздник нельзя. А 8 Марта — тем более. Вот и у мужской части сотрудников прокуратуры Центрального района Челябинска сложилась подобная ежегодная традиция. Чем еще мужская половина районной прокуратуры радует женщин-коллег в Международный женский день URA.RU рассказали сами сотрудницы. Радость с самого порога Международный женский день начинается для сотрудниц прокуратуры на самом пороге здания. По их словам, сразу чувствуется атмосфера праздника. «Нас встречают радушно с утра. Об обычной обстановке в этот день можно забыть. Но о работе забывать нельзя», — делится старший помощник прокурора центрального района города Челябинска Светлана Макарова. По словам Светланы Макаровой, атмосфера праздника ощущается с самого утра Фото: Павел Сидоров © URA.RU Сотрудницы отдали должное подготовке мужчин. 8 Марта все они надевают костюмы. «Они улыбаются. Все одеты в костюмы. Такие воодушевленные, красивые», — делятся сотрудницы. Главный подарок Главным подарком на 8 Марта являются цветы. Сотрудники прокуратуры не изменяют традициям и ежегодно в Женский день дарят сотрудницам букеты. По словам женской части коллектива, выбор делают в пользу тюльпанов. «В основном дарят тюльпаны. Но самое главное — это, конечно, внимание. Нам очень приятно», — рассказала старший помощник прокурора Центрального района Челябинска Динара Кашапова. Но о работе забывать нельзя Фото: Павел Сидоров © URA.RU В программе песни и стихи Одними букетами мужчины не ограничиваются. По словам сотрудниц, их собирают в актовом зале. Там им читают стихотворения, поют песни, кто-то даже поздравляет частушками. В мероприятиях чувствуется не только веселье, но и, как признаются сотрудницы, забота. Сотрудницы чувствуют заботу Фото: Павел Сидоров © URA.RU Поздравление для коллег и ветеранов службы Женщин с праздником поздравил прокурор Центрального района Челябинска Михаил Калита. По его словам, Международный женский день олицетворяет весну и приносит новые надежды. «Дорогие женщины! От имени руководства прокуратуры Центрального района Челябинска и от себя лично сердечно поздравляю вас со светлым весенним праздником — Международным женским днем! 8 Марта символизирует торжество любви, мечты и красоты. Этот праздник олицетворяет весну и приносит новые надежды. В этот первый весенний праздник мы отдаем дань искреннего уважения, любви и признательности нашим дорогим женщинам, матерям и бабушкам, сестрам и дочерям за мудрость и терпение, заботу и доброту, душевное тепло и нежность», — заявил Калита. Михаил Калита поздравил женщин с 8 марта Фото: прокуратура Челябинской области Поздравления от мужчин — это всегда хорошо. Но женщины могут поздравить и сами себя. Теплыми словами отозвалась заместитель прокурора Центрального района Челябинска Равиля Султанова. «Поздравляю с праздником ветеранов прокуратуры. Женщин, которые длительное время отдали себя этой профессии. Коллегам желаю прежде всего здоровья и счастья, любви, благополучия и, конечно же, успехов в нашей непростой работе», — поздравила Султанова. заместитель прокурора Центрального района Челябинска Равиля Султанова поздравила коллег и ветеранов службы Фото: Павел Сидоров © URA.RU URA.RU присоединяется к поздравлениям. Желаем и дальше успешно решать ответственные задачи по защите прав и свобод жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оставлять женщин без цветов в праздник нельзя. А 8 Марта — тем более. Вот и у мужской части сотрудников прокуратуры Центрального района Челябинска сложилась подобная ежегодная традиция. Чем еще мужская половина районной прокуратуры радует женщин-коллег в Международный женский день URA.RU рассказали сами сотрудницы. Международный женский день начинается для сотрудниц прокуратуры на самом пороге здания. По их словам, сразу чувствуется атмосфера праздника. «Нас встречают радушно с утра. Об обычной обстановке в этот день можно забыть. Но о работе забывать нельзя», — делится старший помощник прокурора центрального района города Челябинска Светлана Макарова. Сотрудницы отдали должное подготовке мужчин. 8 Марта все они надевают костюмы. «Они улыбаются. Все одеты в костюмы. Такие воодушевленные, красивые», — делятся сотрудницы. Главным подарком на 8 Марта являются цветы. Сотрудники прокуратуры не изменяют традициям и ежегодно в Женский день дарят сотрудницам букеты. По словам женской части коллектива, выбор делают в пользу тюльпанов. «В основном дарят тюльпаны. Но самое главное — это, конечно, внимание. Нам очень приятно», — рассказала старший помощник прокурора Центрального района Челябинска Динара Кашапова. Одними букетами мужчины не ограничиваются. По словам сотрудниц, их собирают в актовом зале. Там им читают стихотворения, поют песни, кто-то даже поздравляет частушками. В мероприятиях чувствуется не только веселье, но и, как признаются сотрудницы, забота. Женщин с праздником поздравил прокурор Центрального района Челябинска Михаил Калита. По его словам, Международный женский день олицетворяет весну и приносит новые надежды. «Дорогие женщины! От имени руководства прокуратуры Центрального района Челябинска и от себя лично сердечно поздравляю вас со светлым весенним праздником — Международным женским днем! 8 Марта символизирует торжество любви, мечты и красоты. Этот праздник олицетворяет весну и приносит новые надежды. В этот первый весенний праздник мы отдаем дань искреннего уважения, любви и признательности нашим дорогим женщинам, матерям и бабушкам, сестрам и дочерям за мудрость и терпение, заботу и доброту, душевное тепло и нежность», — заявил Калита. Поздравления от мужчин — это всегда хорошо. Но женщины могут поздравить и сами себя. Теплыми словами отозвалась заместитель прокурора Центрального района Челябинска Равиля Султанова. «Поздравляю с праздником ветеранов прокуратуры. Женщин, которые длительное время отдали себя этой профессии. Коллегам желаю прежде всего здоровья и счастья, любви, благополучия и, конечно же, успехов в нашей непростой работе», — поздравила Султанова. URA.RU присоединяется к поздравлениям. Желаем и дальше успешно решать ответственные задачи по защите прав и свобод жителей.