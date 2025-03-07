Полпред Жога вручил медаль бывшей узнице концлагеря. Фото

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Жога призвал рассказывать детям о героях Великой Отечественной войны
Жога призвал рассказывать детям о героях Великой Отечественной войны Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вручил юбилейную медаль «80 лет Великой Победы» 93-летней бывшей узнице концлагеря Валентине Рябцевой, поздравив с наступающим Международным женским днем. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.

«Период Великой Отечественной войны стал самым страшным временем в истории нашей страны и всего человечества. Мы обязаны помнить о героях тех лет, их подвигах. А также рассказывать о них нашим детям и внукам», — сказал Жога, отметив важность сохранения памяти и передачи знаний о событиях времен тех времен.

Рябцева вместе с родными попала в плен в 1942 году, фашисты увезли семью в польский лагерь смерти под Белостоком. Там они провели два года. Позже партизаны помогли семье сбежать, и до прихода Красной Армии Валентина жила в партизанском отряде. Всю жизнь она проработала учителем в школе.

Пенсионерка поблагодарила полпреда за внимание, рассказав о себе и своей работе
Пенсионерка поблагодарила полпреда за внимание, рассказав о себе и своей работе
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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вручил юбилейную медаль «80 лет Великой Победы» 93-летней бывшей узнице концлагеря Валентине Рябцевой, поздравив с наступающим Международным женским днем. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Период Великой Отечественной войны стал самым страшным временем в истории нашей страны и всего человечества. Мы обязаны помнить о героях тех лет, их подвигах. А также рассказывать о них нашим детям и внукам», — сказал Жога, отметив важность сохранения памяти и передачи знаний о событиях времен тех времен. Рябцева вместе с родными попала в плен в 1942 году, фашисты увезли семью в польский лагерь смерти под Белостоком. Там они провели два года. Позже партизаны помогли семье сбежать, и до прихода Красной Армии Валентина жила в партизанском отряде. Всю жизнь она проработала учителем в школе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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