Молодым мамам в Свердловской области хотят платить

В законодательном собрании Свердловской области начали рассматривать законопроект, внесенный губернатором Евгением Куйвашевым — о поддержке молодых семей. В частности, он предусматривает дополнительную региональную выплату в 50 тысяч рублей тем, кто родил ребенка до 23 лет. Подробности URA.RU рассказали в управлении информполитики заксобрания.
«Областной закон „О защите прав ребёнка“ предлагается дополнить положением о том, что женщинам, родившим первого ребёнка до 23 лет включительно, устанавливается дополнительная мера социальной поддержки — предоставление средств на приобретение для ребёнка товаров первой необходимости в размере 50 тысяч рублей. Такая соцвыплата будет предоставляться при условии, что женщина — гражданка РФ и постоянно проживает в Свердловской области. Второе условие — ребёнок рождён с 1 января 2025 года», — пояснила спикер заксобрания Людмила Бабушкина.
Законопроект предусматривает и другие меры поддержки. Например, семьи, где и мать, и отец учатся в профессиональных образовательных организациях и в вузах на очной основе, смогут получить компенсацию расходов за аренду жилья во время учёбы (не более 15 тысяч рублей). На выплату могут рассчитывать пары, у которых с 1 января 2025 года родился ребенок.
Еще одна мера соцподдержки касается свердловчанок, родивших ребёнка до 23 лет включительно. «Речь идёт о возможности получить денежную выплату в размере фактически понесённых расходов на уплату процентов по кредиту или займу на приобретение или строительство жилого помещения, включая ипотечный кредит. Максимальный размер такой выплаты — 500 тысяч рублей», — говорится в описании законопроекта. Людмила Бабушкина акцентировала: все эти инициативы соответствуют целям нового нацпроекта «Семья», разработанного по поручению президента Владимира Путина.
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