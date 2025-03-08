08 марта 2025

Маршрутчик после ДТП собрал соотечественников, чтобы угрожать челябинке

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От удара женщину за рулем Fiat отбросило на остановку
От удара женщину за рулем Fiat отбросило на остановку Фото:

После ДТП с участием автобуса маршрута №17 и легковым автомобилем Fiat в Челябинске водитель-маршрутчик вызвал на помощь друзей и соотечественников, чтобы запугивать пострадавшую челябинку. Об этом рассказал очевидец аварии. 

«ДТП произошло 8 марта возле Дворца культуры ЧТПЗ, поскольку водитель ПАЗа ехал не по правилам. Он сразу позвонил своим друзьям и ему на помощь приехало больше десяти человек на четырех машинах. Они начали оказывать на женщину психологическое давление и угрожать ей. Сам водитель едва говорил на русском языке», — рассказал очевидец Сергей сайту «74.ру».

В Госавтоинспекции города отмечают, что жалобы об угрозах в адрес участницы ДТП к ним не поступали. За рулем «ПАЗа» находился 27-летний водитель, а за рулем Fiat была 36-летняя женщина. От удара иномарку выбросило на остановочный комплекс, который также получил существенные повреждения.

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После ДТП с участием автобуса маршрута №17 и легковым автомобилем Fiat в Челябинске водитель-маршрутчик вызвал на помощь друзей и соотечественников, чтобы запугивать пострадавшую челябинку. Об этом рассказал очевидец аварии.  «ДТП произошло 8 марта возле Дворца культуры ЧТПЗ, поскольку водитель ПАЗа ехал не по правилам. Он сразу позвонил своим друзьям и ему на помощь приехало больше десяти человек на четырех машинах. Они начали оказывать на женщину психологическое давление и угрожать ей. Сам водитель едва говорил на русском языке», — рассказал очевидец Сергей сайту «74.ру». В Госавтоинспекции города отмечают, что жалобы об угрозах в адрес участницы ДТП к ним не поступали. За рулем «ПАЗа» находился 27-летний водитель, а за рулем Fiat была 36-летняя женщина. От удара иномарку выбросило на остановочный комплекс, который также получил существенные повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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