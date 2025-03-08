Маршрутчик после ДТП собрал соотечественников, чтобы угрожать челябинке

После ДТП с участием автобуса маршрута №17 и легковым автомобилем Fiat в Челябинске водитель-маршрутчик вызвал на помощь друзей и соотечественников, чтобы запугивать пострадавшую челябинку. Об этом рассказал очевидец аварии.
«ДТП произошло 8 марта возле Дворца культуры ЧТПЗ, поскольку водитель ПАЗа ехал не по правилам. Он сразу позвонил своим друзьям и ему на помощь приехало больше десяти человек на четырех машинах. Они начали оказывать на женщину психологическое давление и угрожать ей. Сам водитель едва говорил на русском языке», — рассказал очевидец Сергей сайту «74.ру».
В Госавтоинспекции города отмечают, что жалобы об угрозах в адрес участницы ДТП к ним не поступали. За рулем «ПАЗа» находился 27-летний водитель, а за рулем Fiat была 36-летняя женщина. От удара иномарку выбросило на остановочный комплекс, который также получил существенные повреждения.
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