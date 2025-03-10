На челябинской трассе произошло смертельное ДТП. Фото

В Челябинской области произошло ДТП с погибшей и раненым ребенком
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Женщина погибла на месте ДТП, ребенок и взрослые пассажиры доставлены в больницу Фото:

Под Снежинском Челябинской области в ДТП погибла женщина и пострадал пятилетний ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, автомобиль женщины столкнулся с иномаркой, выехавшей на встречную полосу.

«10 марта на 3 км подъезда ко второму КПП Снежинска женщина на Chevrolet выехала на встречную полосу, где столкнулась с Daewoo Nexia под управлением другой женщины. Последняя в момент ДТП не была пристегнута. Она скончалась на месте происшествия», — сообщили в ГАИ.

В ведомстве уточнили, что выезд на встречную полосу был разрешен. В Nexia также находилось четыре пассажа, один из них пятилетний ребенок. Все они вместе с владелицей Chevrolet доставлены в больницу. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.

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Под Снежинском Челябинской области в ДТП погибла женщина и пострадал пятилетний ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, автомобиль женщины столкнулся с иномаркой, выехавшей на встречную полосу. «10 марта на 3 км подъезда ко второму КПП Снежинска женщина на Chevrolet выехала на встречную полосу, где столкнулась с Daewoo Nexia под управлением другой женщины. Последняя в момент ДТП не была пристегнута. Она скончалась на месте происшествия», — сообщили в ГАИ. В ведомстве уточнили, что выезд на встречную полосу был разрешен. В Nexia также находилось четыре пассажа, один из них пятилетний ребенок. Все они вместе с владелицей Chevrolet доставлены в больницу. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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