Под Снежинском Челябинской области в ДТП погибла женщина и пострадал пятилетний ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, автомобиль женщины столкнулся с иномаркой, выехавшей на встречную полосу.
«10 марта на 3 км подъезда ко второму КПП Снежинска женщина на Chevrolet выехала на встречную полосу, где столкнулась с Daewoo Nexia под управлением другой женщины. Последняя в момент ДТП не была пристегнута. Она скончалась на месте происшествия», — сообщили в ГАИ.
В ведомстве уточнили, что выезд на встречную полосу был разрешен. В Nexia также находилось четыре пассажа, один из них пятилетний ребенок. Все они вместе с владелицей Chevrolet доставлены в больницу. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.
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