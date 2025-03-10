На челябинской трассе произошло смертельное ДТП. Фото

В Челябинской области произошло ДТП с погибшей и раненым ребенком

10 марта 2025 в 20:05 Размер текста - 17 +

Женщина погибла на месте ДТП, ребенок и взрослые пассажиры доставлены в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU Под Снежинском Челябинской области в ДТП погибла женщина и пострадал пятилетний ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, автомобиль женщины столкнулся с иномаркой, выехавшей на встречную полосу. «10 марта на 3 км подъезда ко второму КПП Снежинска женщина на Chevrolet выехала на встречную полосу, где столкнулась с Daewoo Nexia под управлением другой женщины. Последняя в момент ДТП не была пристегнута. Она скончалась на месте происшествия», — сообщили в ГАИ. В ведомстве уточнили, что выезд на встречную полосу был разрешен. В Nexia также находилось четыре пассажа, один из них пятилетний ребенок. Все они вместе с владелицей Chevrolet доставлены в больницу. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Снежинском Челябинской области в ДТП погибла женщина и пострадал пятилетний ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, автомобиль женщины столкнулся с иномаркой, выехавшей на встречную полосу. «10 марта на 3 км подъезда ко второму КПП Снежинска женщина на Chevrolet выехала на встречную полосу, где столкнулась с Daewoo Nexia под управлением другой женщины. Последняя в момент ДТП не была пристегнута. Она скончалась на месте происшествия», — сообщили в ГАИ. В ведомстве уточнили, что выезд на встречную полосу был разрешен. В Nexia также находилось четыре пассажа, один из них пятилетний ребенок. Все они вместе с владелицей Chevrolet доставлены в больницу. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.