Кремль доложил Путину о массированной атаке ВСУ на Москву

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Владимир Путин получил информацию о массированной атаке ВСУ на Москву
Владимир Путин получил информацию о массированной атаке ВСУ на Москву Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ нанесли самый массированный удар по Москве за год

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что данное нападение БПЛА на Московскую область — самое крупное за 2025 год.

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Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что данное нападение БПЛА на Московскую область — самое крупное за 2025 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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