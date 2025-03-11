Кремль доложил Путину о массированной атаке ВСУ на Москву

Владимир Путин получил информацию о массированной атаке ВСУ на Москву
новость из сюжетаДроны ВСУ нанесли самый массированный удар по Москве за год
Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что данное нападение БПЛА на Московскую область — самое крупное за 2025 год.
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