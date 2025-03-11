Песков объяснил разницу между ВС РФ и ВСУ, комментируя атаку на Москву

Песков: ВСУ бьют по жилым домам, а ВС РФ — по военным целям
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Песков заявил, что между ВСУ и ВС РФ есть принципиальное различие
Песков заявил, что между ВСУ и ВС РФ есть принципиальное различие Фото:
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Дроны ВСУ нанесли самый массированный удар по Москве за год

Украина намеренно бьет по жилым домам и мирным жителям, а Россия — только по военным целям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Киев бьет по жилым домам, а РФ бьет по военным целям», — сказал Дмитрий Песков на конференции в Высшей школе экономики. По словам пресс-секретаря, средства ПВО сработали очень хорошо при отражении атаки беспилотников ВСУ.

Самая крупная с начала года атака дронов ВСУ на Москву произошла утром 11 марта. Средства ПВО сбили 91 беспилотник. Получили повреждения многоквартирные жилые дома, гражданские автомобили, в некоторых местах начались возгорания. На данный момент, по официальным данным, известно о пяти пострадавших и двух погибших, по неофициальным — о восьми пострадавших.

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Украина намеренно бьет по жилым домам и мирным жителям, а Россия — только по военным целям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Киев бьет по жилым домам, а РФ бьет по военным целям», — сказал Дмитрий Песков на конференции в Высшей школе экономики. По словам пресс-секретаря, средства ПВО сработали очень хорошо при отражении атаки беспилотников ВСУ. Самая крупная с начала года атака дронов ВСУ на Москву произошла утром 11 марта. Средства ПВО сбили 91 беспилотник. Получили повреждения многоквартирные жилые дома, гражданские автомобили, в некоторых местах начались возгорания. На данный момент, по официальным данным, известно о пяти пострадавших и двух погибших, по неофициальным — о восьми пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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