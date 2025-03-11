В Златоусте (Челябинская область) скончался известный тренер Марсель Ахкямов. Как URA.RU рассказала экс-председатель спорткомитета мэрии Любовь Мельнова, воспитанники тренера по легкой атлетике демонстрировали успехи в России и за рубежом.
«Ахкямов был известной фигурой в златоустовском и южноуральском спорте. Благодаря его усилиям многие мальчишки и девчонки стали спортсменами. Другие привили в себе навыки здорового образа жизни. Большая заслуга в этом принадлежит прославленному тренеру», — сообщила URA.RU Мельнова.
Ахкямов родился в 1941 году. Карьеру начинал в училище № 4, позже работал на оборонном заводе имени Ленина. При нем стадион завода имени Ленина в 1987 году принял первенство СССР по легкой атлетике и лыжным гонках среди глухонемых. Ахкямов подготовил 12 мастеров спорта СССР. Среди них Анатолий, Сергей и Любовь Скрипкины, Любовь и Виктор Лапины, Геннадий Верин, Любовь Павлова, Надежда Ефремова, Ирина Попова и другие. Также подготовил двоих мастеров спорта международного класса. Один из них — чемпион СССР, трехкратный чемпион Европы по легкой атлетике Вячеслав Тихонов. Его воспитанницей является и мастер спорта международного класса Евгения Зинурова.
С 1990 года возглавлял отдел физкультурно-оздоровительной работы и спортивной работы АО «Булат», где трудилось 19 человек, работали секции по легкой атлетике, лыжам, горным лыжам, тяжелой атлетике, туризму, конькобежному спорту, хоккею и прочие. В возглавляемом им спортклубе тренировалась женская футбольная команда «Булат», которая выступала на российских соревнованиях.
Являлся тренером высшей категории, отличником физической культуры и спорта, судьей республиканской категории. Как рассказали в спортивном сообществе Златоуста, до последнего момента жил делами спорта, консультировал молодых спортсменов.
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