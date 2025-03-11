Песков раскрыл, как обеспечивается безопасность Москвы и регионов

Песков: необходимые меры безопасности Москвы и регионов были проведены заранее
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Песков заявил, что меры безопасности Москвы и Подмосковья были проведены заранее
Песков заявил, что меры безопасности Москвы и Подмосковья были проведены заранее Фото:
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Дроны ВСУ нанесли самый массированный удар по Москве за год

Все необходимые меры для обеспечения безопасности Москвы и Московской области, а также других регионов были проведены заранее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все меры и мероприятия подготовительного характера были проведены заранее. И это позволяет обеспечивать защиту Москвы и Московской области и других регионов», — сказал представитель Кремля по время конференц-колла.

В ночь на 11 марта ВСУ осуществили атаку на Москву и ее пригород. Минобороны России определило этот инцидент как наиболее значительное нападение за текущий год. Системы ПВО смогли уничтожить около 100 украинских беспилотников, действовавших в регионе. В результате падения обломков были повреждены несколько жилых строений в Подмосковье и одно здание в Москве. Погибли два человека.

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Все необходимые меры для обеспечения безопасности Москвы и Московской области, а также других регионов были проведены заранее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Все меры и мероприятия подготовительного характера были проведены заранее. И это позволяет обеспечивать защиту Москвы и Московской области и других регионов», — сказал представитель Кремля по время конференц-колла. В ночь на 11 марта ВСУ осуществили атаку на Москву и ее пригород. Минобороны России определило этот инцидент как наиболее значительное нападение за текущий год. Системы ПВО смогли уничтожить около 100 украинских беспилотников, действовавших в регионе. В результате падения обломков были повреждены несколько жилых строений в Подмосковье и одно здание в Москве. Погибли два человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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