Песков раскрыл, как обеспечивается безопасность Москвы и регионов

Все необходимые меры для обеспечения безопасности Москвы и Московской области, а также других регионов были проведены заранее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все меры и мероприятия подготовительного характера были проведены заранее. И это позволяет обеспечивать защиту Москвы и Московской области и других регионов», — сказал представитель Кремля по время конференц-колла.
В ночь на 11 марта ВСУ осуществили атаку на Москву и ее пригород. Минобороны России определило этот инцидент как наиболее значительное нападение за текущий год. Системы ПВО смогли уничтожить около 100 украинских беспилотников, действовавших в регионе. В результате падения обломков были повреждены несколько жилых строений в Подмосковье и одно здание в Москве. Погибли два человека.
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