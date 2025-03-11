Пермский владелец «Волгонефти-212» оштрафован за зимнее плавание в море

Мотовилихинский райсуд Перми признал пермского владельца затонувшего танкера «Волгонефть 212» виновным в нарушении лицензионных требований. За зимнее плавание в море ООО «Кама шиппинг» оштрафовали на 200 тысяч рублей.
«Поводом для привлечения к ответственности стали материалы транспортной прокуратуры. Ведомство установило, что судно вышло в море вопреки правилам эксплуатации. Его класс „река-море“ ограничен в навигации по срокам и районам мореплавания. Таким образом, „Волгонефть-212“ может находиться в акватории рек круглый год, а в море — лишь до 30 ноября», — сообщает портал Properm.ru.
Это не первый штраф ООО «Кама шиппинг». Ранее владелец танкера уже признавался виновным в нарушении лицензионных требований. Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал компанию на 30 тысяч рублей.
URA.RU сообщало, что два танкера затонули в Черном море в середине декабря 2024 года. В результате погиб один моряк. Были спасены 13 членов экипажа. В воде оказалось порядка 2,5 тысячи тонн нефтепродуктов. Загрязнение достигло побережья Анапы, Крыма и Севастополя.
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