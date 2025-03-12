Тела женщины и ребенка нашли в освобожденной от ВСУ Малой Локне под Курском

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В освобожденной Малой Локне в Курской области найдены тела женщины и ребенка
В освобожденной Малой Локне в Курской области найдены тела женщины и ребенка Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Тела женщины и ребенка, погибших в ходе нападения ВСУ на Курскую область, были обнаружены в освобожденной Малой Локне. Об этом сообщил командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным «Ворон».

«Это останки молодой женщины и ребенка», — рассказал «Ворон». Его слова передает РИА Новости. В августе, в ходе ожесточенных боев за Малую Локню, многие гражданские лица были вынуждены искать убежище, пытаясь укрыться от агрессоров и бомбардировок. Однако, по словам военного ВС РФ, не всем это удалось.

Село Малая Локня было освобождено от контроля ВСУ 9 марта. Об этом сообщили в Минобороны России.

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Тела женщины и ребенка, погибших в ходе нападения ВСУ на Курскую область, были обнаружены в освобожденной Малой Локне. Об этом сообщил командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным «Ворон». «Это останки молодой женщины и ребенка», — рассказал «Ворон». Его слова передает РИА Новости. В августе, в ходе ожесточенных боев за Малую Локню, многие гражданские лица были вынуждены искать убежище, пытаясь укрыться от агрессоров и бомбардировок. Однако, по словам военного ВС РФ, не всем это удалось. Село Малая Локня было освобождено от контроля ВСУ 9 марта. Об этом сообщили в Минобороны России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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